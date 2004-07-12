  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۷

سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي در گفتگو با "مهر " هشدار داد:

قاچاقچيان مواد مخدر در كمين كودكان كار ؛ متولي ساماندهي كودكان خياباني كيست ؟ !

قاچاقچيان مواد مخدر در كمين كودكان كار ؛ متولي ساماندهي كودكان خياباني كيست ؟ !

سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از كمين قاچاقچيان مواد مخدر و سوداگران انسان به منظور سوء استفاده از كودكان كار خبرداد و گفت : از آنجا كه اين كودكان به دليل سن كمشان كمتر براي پليس جلب توجه مي كنند ، طعمه هاي خوبي براي باندهاي مافيايي و يا حتي خانواده ها يشان در توزيع مواد مخدر بوده و بسياري از خانواده هاي نابسامان از اين كودكان براي توزيع مواد مخدر استفاده مي كنند .

دكتر مروئه وامقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس تحقيقي كه به منظور بررسي شيوع و انواع مشاغل كودكان زير 18 سال مناطق حاشيه نشين 4 استان كشور شامل مازندران،  هرمزگان،  آذربايجان غربي و فارس با همكاري معانت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي صورت گرفته  ، 5/68 درصد خانواده هاي مورد بررسي در اين استانها داراي كودك كاربوده كه 70 درصد اين كودكان تمام فصول و 30 درصد فقط تابستانها كار مي كنند .

وي با بيان اينكه  عليرغم  منع كار كودكان در قوانين بين المللي و قانون كار در ايران  اما برآورد مي شود كه هم اكنون حدود 250 ميليون كودك در سراسر جهان به كار مشغول هستند ، اظهار داشت : استان فارس با 99 درصد بيشترين و مازندران با  3/55 درصد كمترين كودك كار را در جامعه مورد بررسي داشته اند كه پس از فارس  آزربايجان غربي با 61 درصد  در رده دوم قرار داشته است .

دكتر وامقي اشتغال به كار را ماع بزرگ ادامه تحصيل در اين كودكان دانست وتصريح كرد :  7/20 درصد كودكان در مناطق حاشيه نشين بيسواد بوده هيچگاه به مدرسه نرفته اند ،  5/35 درصد تا مقاطع ابتدائي و 8/27 درصد تا مقطع راهنمايي تحصيل كرده اند و در مجموع تنها 6 درصد آنها  به دبيرستان يا بالاتر راه پيداكرده اند كه اين امر بيانگر عامل بازدارنده اشتغال در ادامه تحصيل كودكان كار اين مناطق است . 

وي با بيان اينكه كودكاني كه پدرشان كشاورز هستند بيش از كودكاني كه پدران كارمند دارند ، كار مي كنند ، اظهار داشت : 4/86 درصد كودكان كار در خانواده هاي با پدران كشاورز و بقيه پدراني كارمند داشته اند .  

ميانگين تعداد كل فرزندان زير 18 سال خانواده ها 61/3 نفر  ميانگين تعداد فرزندان شاغل زير 18 سال 72/1 نفر بوده است يعني حدود 50 درصد كودكان خانواده هاي حاشيه نشين شاغل به كار هستند تعداد كل پسران شاغل در مناطق حاشيه نشين 217 نفر و تعداد دختران 48 نفر بوده است كه به اين ترتيب 7/89 درصد و 75 درصد پسران و دختراني كه پرسشنامه پر شده بالاتر بودن ميزان كار پسران مي تاند به دليل سنت به كار گرفتن دختران در كارهاي خانگي و محسوب نشدن آن به عنوان كار در عرف خانواده ها باشد .

وي بيشترين اشتغال كودكان مناطق حاشيه نشين را دستفروشي و پس از آن كاردر كارگاهها دانست و تصريح كرد : كودكان كار در استان فارس و هرمزگان دستفروشي،  در آذربايجان كار در كارگاهها و در مازندران اولويت اول اشتغال آنها  كشاورزي است كه در 4 استان مورد مطالعه كودكان اكثرا در محل زندگي خود مشغول به كار بوده و به شهر ديگري نمي روند ، همچنين  در مناطق 4 گانه فوق ساعات كار كودكان  حداقل 3 و حداكثر 16 ساعت و بطور متوسط 69/9 ساعت در روز  و ميانگين سن شروع به كار كودكان 27/11 است .

دكتر وامقي با بيان اينكه اكثر كودكان كار پس از طي روز  براي خواب و استراحت به خانه برمي گردند ، اظهار داشت :  اين رقم در استان هرمزگان پايين تر از ساير استان ها بوده ودر خصوص درآمد نيز  77 درصد  كودكان مناطق حاشيه نشين درآمد خود را صرف خانواده و يا خود و خانواده مي كنند.

 

کد مطلب 94432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه