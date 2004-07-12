قاچاقچيان مواد مخدر در كمين كودكان كار ؛ متولي ساماندهي كودكان خياباني كيست ؟ !

دكتر مروئه وامقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس تحقيقي كه به منظور بررسي شيوع و انواع مشاغل كودكان زير 18 سال مناطق حاشيه نشين 4 استان كشور شامل مازندران، هرمزگان، آذربايجان غربي و فارس با همكاري معانت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي صورت گرفته ، 5/68 درصد خانواده هاي مورد بررسي در اين استانها داراي كودك كاربوده كه 70 درصد اين كودكان تمام فصول و 30 درصد فقط تابستانها كار مي كنند .

وي با بيان اينكه عليرغم منع كار كودكان در قوانين بين المللي و قانون كار در ايران اما برآورد مي شود كه هم اكنون حدود 250 ميليون كودك در سراسر جهان به كار مشغول هستند ، اظهار داشت : استان فارس با 99 درصد بيشترين و مازندران با 3/55 درصد كمترين كودك كار را در جامعه مورد بررسي داشته اند كه پس از فارس آزربايجان غربي با 61 درصد در رده دوم قرار داشته است .

دكتر وامقي اشتغال به كار را ماع بزرگ ادامه تحصيل در اين كودكان دانست وتصريح كرد : 7/20 درصد كودكان در مناطق حاشيه نشين بيسواد بوده هيچگاه به مدرسه نرفته اند ، 5/35 درصد تا مقاطع ابتدائي و 8/27 درصد تا مقطع راهنمايي تحصيل كرده اند و در مجموع تنها 6 درصد آنها به دبيرستان يا بالاتر راه پيداكرده اند كه اين امر بيانگر عامل بازدارنده اشتغال در ادامه تحصيل كودكان كار اين مناطق است .

وي با بيان اينكه كودكاني كه پدرشان كشاورز هستند بيش از كودكاني كه پدران كارمند دارند ، كار مي كنند ، اظهار داشت : 4/86 درصد كودكان كار در خانواده هاي با پدران كشاورز و بقيه پدراني كارمند داشته اند .

ميانگين تعداد كل فرزندان زير 18 سال خانواده ها 61/3 نفر ميانگين تعداد فرزندان شاغل زير 18 سال 72/1 نفر بوده است يعني حدود 50 درصد كودكان خانواده هاي حاشيه نشين شاغل به كار هستند تعداد كل پسران شاغل در مناطق حاشيه نشين 217 نفر و تعداد دختران 48 نفر بوده است كه به اين ترتيب 7/89 درصد و 75 درصد پسران و دختراني كه پرسشنامه پر شده بالاتر بودن ميزان كار پسران مي تاند به دليل سنت به كار گرفتن دختران در كارهاي خانگي و محسوب نشدن آن به عنوان كار در عرف خانواده ها باشد .

وي بيشترين اشتغال كودكان مناطق حاشيه نشين را دستفروشي و پس از آن كاردر كارگاهها دانست و تصريح كرد : كودكان كار در استان فارس و هرمزگان دستفروشي، در آذربايجان كار در كارگاهها و در مازندران اولويت اول اشتغال آنها كشاورزي است كه در 4 استان مورد مطالعه كودكان اكثرا در محل زندگي خود مشغول به كار بوده و به شهر ديگري نمي روند ، همچنين در مناطق 4 گانه فوق ساعات كار كودكان حداقل 3 و حداكثر 16 ساعت و بطور متوسط 69/9 ساعت در روز و ميانگين سن شروع به كار كودكان 27/11 است .

دكتر وامقي با بيان اينكه اكثر كودكان كار پس از طي روز براي خواب و استراحت به خانه برمي گردند ، اظهار داشت : اين رقم در استان هرمزگان پايين تر از ساير استان ها بوده ودر خصوص درآمد نيز 77 درصد كودكان مناطق حاشيه نشين درآمد خود را صرف خانواده و يا خود و خانواده مي كنند.