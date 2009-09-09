به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت استابروک نیوز، فیلم کافه پیاده رو بر اساس داستانی از لاهیری به تهیه کنندگی میرا نیر پس از نمایش خصوصی اکران عمومی خواهد شد.



داستان فیلم درباره مهاجران جوان بنگالی به آمریکا و مبارزه آنان برای وفق دادن خود با زندگی جدید است. تناقض بین نسلهای مختلف در خانواده‌های مهاجر و موقعیتهای گاه خنده‌دار تفاوتهای فرهنگی، روابط انسانها و ماجراهای عاشقانه عناصری از این داستان است که در این فیلم بر آنها تاکید شده ‌است.



جومپا لاهیری ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۷ در لندن با نام نیلانجانا سودشنا به دنیا آمد .اوبا نخستین اثرش، مجموعه داستان مترجم دردها (۱۹۹۹)، برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۰۰ شد. همچنین نخستین رمان او به نام همنام (۲۰۰۳) برای ساخت فیلمی به همین نام در سال ۲۰۰۷ مورد اقتباس قرار گرفت.



از این نویسنده آثار زیادی به وسیله مترجمان مختلف به زبان فارسی ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به خاک غریب، همنام و مترجم دردها با ترجمه امیرمهدی حقیقت ( ترجمان دردها با ترجمه مژده دقیقی) اشاره کرد.



