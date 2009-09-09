متجاوزین به ایوان کرخه بی پروا شده اند/ کشت گندم در یک اثر ملی!

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: پس از گذشت سه سال از برنامه گمانه زنی در ضلع شمالی و شرقی به منظور تعیین حریم و عرصه محوطه 400 هکتاری ایوان کرخه به سرپرستی غلامعلی باغبان کوچک که هم اکنون رئیس اداره میراث فرهنگی دزفول و مسئول پایگاه باستان شناسی شوش است هنوز ضوابط و مقررات خاصی برای این محوطه ارزشمند ساسانی که در سال 1310 به شماره 47 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است تائید و تصویب نشده است.

وی افزود: عدم وجود ضوابط تعیین حریم در محوطه ایوان کرخه، کشاورزان محلی را چنان بی پروا کرده که سطح فعلی این محوطه را زیر کشت گندم برده اند و این تجاوز حتی جلوی چشم نمایندگان میراث فرهنگی و مجلس صورت می گیرد چرا که عدم تعیین حریم این محوطه باعث شده تا این نمایندگان قدرت اجرایی برای جلوگیری از این تجاوز نداشته باشند. حتی در مواردی که اداره میراث فرهنگی در مقابل کشاورزان ایستادگی می کند دادگاه های محلی به دلیل عدم وجود ضوابط و تعیین حریم تقریبا مجازات های ناچیزی برای متجاوزین در نظر می گیرند.

گهستونی اظهار داشت: از سوی دیگر چندی پیش شاهد نصب 30 پایه سیمانی برق توسط اداره برق شهرستان شوش به فاصله نزدیکی از دیواره های ایوان کرخه بودیم که با اطلاع رسانی دوستداران میراث فرهنگی این پایه ها برچیده شدند.

وی افزود: افزون بر این از سال 1371 تا کنون دانشگاه آزاد اسلامی دزفول 100 هکتار از محوطه شمالی ایوان کرخه را به عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی در اختیار دانشجویان رشته کشاورزی قرار داده است که پروژه های کشت خود را عملا بر روی این محوطه مهم ساسانی انجام دهند.

سخنگوی انجمن میراث فرهنگی خوزستان عنوان کرد: به این موارد حفر چاه های عمیق و احداث موتور خانه، باسکول 60 تنی، کانال آب رسانی، عبور جاده آسفالته از مرکز محوطه، حضور مدام حفاران غیر مجاز و دیگر فعالیتها را باید اضافه کرد.

وی تاکید کرد: حال این پرسش مطرح می شود مگر نه اینکه تعیین حریم همانند نوش دارویی است که از مرگ و نابودی این محوطه ارزشمند جلوگیری می کند و حلال مشکلات آن است پس چرا با وجود اختصاص بودجه مورد نیاز بالغ بر 25 میلیون تومان از سوی پژوهشکده باستان شناسی برای گمانه زنیهای صورت گرفته هنوز تعیین حریم این محوطه به تائید و تصویب نرسیده است. در صورت مشخص نشدن وضعیت تعیین حریم و عرصه ایوان کرخه، این محوطه به مرور زمان به سرنوشتی همچون شهر ساسانی جندی شاپور که هم اینک جز نام آثاری از آن باقی نمانده است دچار خواهد شد.

مجتبی گهستونی همچنین چندی پیش در گفتگویی با اشاره به اینکه تخریب در ایوان کرخه در کنار کشت اراضی و حفاری های غیر مجاز، این بار شکل دیگری به خود گرفته است، گفته بود: شرکت توزیع نیروی برق شوش از اسفندماه 1378 تا نیمه اول فروردین 1388 اقدام به نصب 60 پایه برق در عرصه محوطه باستانی ایوان کرخه کرده است.

وی اظهار داشت: این اقدام اداره برق به خاطر تعرض به ایوان کرخه، حفاری غیر مجاز و تخریب، تخلف آشکار از قوانین حمایتی از محوطه های باستانی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: کاشت پایه های برق که منجر به حفاری برای پی کنی شده است با اطلاع اداره میراث فرهنگی شوش در بخش فتح المبین این شهرستان صورت گرفته است و سکوت این ادره برای نصب دکل های برق که می توانست با انجام کار کارشناسی در خارج از عرصه باشد جای تامل دارد.

وی اظهار داشت: ایوان کرخه محوطه ای تاریخی مربوط به دوره ساسانی است که در سال 1310 به شماره 47 ثبت شد و در صورتی که بحث ثبت جهانی شوش مطرح شود یکی از موانع این ثبت جهانی وجود پایه های برق خواهد بود.

این فعال حوزه میراث فرهنگی به مهر گفت: تخریب و حفاری غیر مجاز در محوطه ایوان کرخه به قدری زیاد است که پیش تر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان و دیگر فعالان با نامه نگاری، نسبت به تخریب ایوان کرخه به اطلاع رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور رسیده بود.

گهستونی با اشاره به نامه استانداری خوزستان برای جلوگیری از تعرض به اماکن باستانی این استان، تصریح کرد: با پیگیری هایی که از سوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به عمل آوردیم متوجه شدیم که نامه ای از سوی معاون فنی استانداری خوزستان به دستگاه های دولتی ارسال شده است که انجام هرگونه ساخت و ساز در اماکن باستانی بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی ممنوع شده است که البته در پیوست این نامه به نام آثار و اماکن ثبت شده اشاره ای نشده است.

وی تاکید کرد: اگرچه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان برای جلوگیری هدررفت سرمایه های استانی از اجرای هرگونه پروژه ای که معارض داشته باشد خودداری می کند اما این اقدام شرکت برق که با سکوت چند باره میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب در محوطه های باستانی ایوان کرخه صورت گرفته ضربه مهلکی است که در صورت بی توجهی غیر قابل جبران خواهد بود.