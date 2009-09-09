صداگذاری "دایره راز" شروع شد

صادقی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی تصویربرداری "دایره راز" به پایان رسیده و امروز مرحله میکس و صداگذاری توسط "مهدی اباسط" به پایان می‌رسد ،فیلم بعد از پایان مراحل فنی برای پخش در اختیار شبکه یک سیما قرار می‌گیرد.

"دایره راز" داستان مردی به نام بهروز شجره را روایت می‌کند که بعد از کلاهبرداری میلیاردی به کما رفته و بعد از گذشت دو سال تغییری دروضعش به وجود نیامده، در ادامه فیلم ارمغان دختر بهروز که تنها پشتیبان پدر است تحت فشار مالباختگان به دنبال نجات خانواده از منجلاب است.

پردیس افکاری، مهسا کرامتی، محمود عزیزی، مجید مشیری، شهره سلطانی، فریدون محرابی، افشین نخعی و ویدا شهشهانی بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.

عوامل "دایره راز" عبارتند از نویسنده: آرش صادق‌بیگی، تصویربردار : سید نظام کشفی، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: الهه رضائی، منشی صحنه: شیدا سجادیان، مدیر تولید: بیژن محرمی، مشاور ودستیار اول کارگردان و بازنویسی نهائی فیلمنامه : محمد بکائی، طراح گریم: میرمحسن موسوی، برنامه ریز: امین پیرحیاتی، موسیقی: علیرضا علیقلی، تدوین وجلوه‌های رایانه ای: محسن زیاری، تهیه کننده: ا. صادقی.