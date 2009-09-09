پژویان رئیس شورای رقابت شد / آئین دادرسی شورای رقابت نهایی شد

مدیر کل دفتر نظارت بر سیاستهای اصل 44 در گفتگو با مهر از برگزاری سومین جلسه شورای رقابت در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد خبرداد و گفت: این جلسه با حضور کلیه اعضای شورا تشکیل شد و با نظرخواهی و رای گیری از اعضا جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت تعیین شد، به علاوه رئیس شورای رقابت رئیس مرکز ملی رقابت نیز خواهد بود.

داوود خانی اصلی ترین دستور جلسه سومین جلسه شورای رقابت را تعیین رئیس و نائب رئیس شورا عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه باید رئیس شورا از میان اقتصاددانان عضو شورا انتخاب می شد و عباس معمارنژاد و جمشید پژویان تنها اقتصاد دانان شورا بودند، بنابراین یکی از آنها به عنوان رئیس انتخاب شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دکتر معمارنژاد برای ریاست شورا کاندید نشدند و اعضا نیز به دکتر پژویان رای دادند. بنا به پیشنهاد شورا ریاست وی باید به رئیس جمهور اعلام شود تا حکم ریاست وی توسط رئیس جمهور صادر شود. همچنین معمار نژاد نیز توسط اعضای شورا به عنوان نائب رئیس انتخاب شد.

خانی با تاکید بر اینکه شورا موضوع دریافت حکم ریاست را به سرعت پیگیری می کند، افزود: همچنین حکم نائب رئیس شورا نیز باید توسط رئیس شورا صادر شود، بنابراین با دریافت حکم دکتر پژویان، حکم معمارنژاد نیز به عنوان نائب رئیس توسط پژویان صادر خواهد شد.

وی موضوع مهم دیگر سومین جلسه شورا را بررسی آئین نامه کل فصل نهم شورای رقابت مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار اعلام کرد و افزود: کلیات این آئین نامه تهیه شده توسط اعضای شورا بحث شد و پس از این جزئیات آئین نامه در دو یا سه جلسه آتی بررسی و نهایی خواهد شد.

آئین دادرسی شورای رقابت نهایی شد

مدیر کل دفتر نظارت بر سیاستهای اصل 44 با اشاره به اینکه آئین نامه مذکور پس از نهایی شدن در شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، بیان کرد: این آئین نامه، آئین دادرسی شورا نیز محسوب می شود و پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه شورا می تواند وظایف خود را عملیاتی کند.

وی دستور کار چهارمین جلسه شورای رقابت را بررسی جزئیات آئین نامه ماده 71 اعلام و اصلی ترین موضوع این آئین نامه را نحوه بازرسی، تحقیق، نحوه ثبت استعلامات، وصول شکایات و نحوه صدور رای شورا دانست و گفت: برای عملیاتی شدن کار شورا باید این موضوعات به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

خانی همچنین با اشاره اینکه قبلا چند موضوع برای مشورت توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به شورا ارائه شده بود، گفت: شورا نظر خود را در مورد آئین نامه ماده 61 در خصوص تعیین جرائم نقدی اعمال ضد رقابتی و تشکیلات مرکز ملی رقابت به وزارت اقتصاد اعلام کرد و قرار است وزارت اقتصاد با توجه به اینکه این دو موضوع در شورا نهایی شده است، آنها را به دولت ارائه نماید.

وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع آئین نامه ماده 61 را برای ابلاغ و تشکیلات مرکز ملی رقابت را برای تصویب به هیئت وزیران ارسال خواهد کرد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سیاستهای اصل 44 گفت: شورا بعد از نهایی شدن موضوعاتی اینچنینی، به موضوع اصلی خود یعنی بحث تسهیل رقابت و منع انحصار خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شورای رقابت هنوز دارای مکان مشخصی برای برگزاری جلسات نیست و بودجه مشخصی نیز ندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میزبانی جلسات آن را بر عهده گرفته است.

شورای رقابت بر اساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است.

سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب نظر در تجارت، یک صاحب نظر در صنعت، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای این شورا را تشکیل می دهند.