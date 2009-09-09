قیمت "سی ان جی" 60 تومان گران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا شرکت ملی گاز ایران (به نمایندگی از وزارت نفت) پیشنهاد جدیدی را برای افزایش قیمت هر متر مکعب CNG از 40 تومان فعلی به حدود 100 تومان ارائه کرده است.

در حال حاضر این پیشنهاد وزارت نفت در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حال بررسی است که پیش بینی می شود پس از این مرحله قیمت مورد توافق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و وزارت نفت برای تصویب نهایی به کارگروه ویژه رئیس جمهوری ارائه شود.

مرداد ماه سال گذشته نیز وزارت نفت پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت هر متر مکعب CNG را به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ارائه کرده بود که در نهایت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با کاهش 10 درصدی پیشنهاد وزارت نفت، با افزایش 40 درصدی قیمت این حامل انرژی موافقت کرد.

رمضانی: برای افزایش قیمت CNG عجله نداریم

به گزارش مهر، عزیز الله رمضانی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز پیشتر در رابطه با افزایش قیمت CNG گفته بود: هم اکنون قیمت هر متر مکعب گاز تحویلی به جایگاه داران 80 ریال است که جایگاه داران هر متر مکعب گاز را 400 ریال عرضه می کنند که 320 ریال آن کارمزد تلقی می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با اصلاح قیمت CNG به یک نرخ عادلانه دست پیدا کنیم، اعلام کرده بود: از این رو قیمت CNG به زودی افزایش می یابد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه تاکنون دو روش برای تعیین قیمت گاز عرضه شده در جایگاههای CNG پیش بینی شده است، اظهار داشته بود: در حال حاضر نمی توان زمان خاصی را برای افزایش قیمت سی ان جی اعلام کرد.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز پیش از این با بیان اینکه یکی از مشکلات سرمایه ‌گذاران برای ساخت جایگاه های عرضه گاز قیمت CNG است، گفته بود: سود سرمایه‌ گذاری برای احداث یک جایگاه عرضه گاز حتی در صورت ارائه تسهیلات نیز پاسخگوی سرمایه اولیه آنها نیست.

هم اکنون در کشورهای شرق آسیا قیمت هر مترمکعب CNG بین 50 تا 60 درصد قیمت هر لیتر بنزین محاسبه می شود.