كشورهاي آسيايي بايد رابطه با دنيا را دوباره تعريف كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رييس جمهوردرجمع خبرنگاران با اشاره به اينكه سنگاپوركشوري آسيايي است اما موقعيت بسيار جالبي براي دنيا دارد به پيشرفت هايي كه سنگاپور درعرصه تجارت، اقتصاد، علم و تكنولوژي داشته اشاره كرد و اين پيشرفت ها را قابل تقدير دانست.



رييس جمهور گفت: سنگاپور درعرصه سياسي و اجتماعي كشوري است كه دموكراسي را به معناي كامل اشاعه داده است و براي ما جالب است كه كشورهاي آسيايي داراي چنين پيشرفت هايي سياسي و اقتصادي مي باشد.

خاتمي افزود: ما دو كشور شرقي در آسيا هستيم كه فرهنگهاي مختلفي درون كشورهايمان وجود دارد كه بايد براي رسيدن به سطح مناسبي از روابط يكديگر را كاملا بشناسيم.

رييس جمهور با اشاره به سابقه تاريخي و استراتژيك ايران در دنيا گفت: ارتباط سنگاپور با آسياي ميانه ، خاورميانه و ايران در زمينه هاي مختلف از جمله مسايل اقتصادي بسيار مطلوب و مورد توجه مي باشد.

خاتمي ابراز اميدواري كرد كه سفر نخست وزير سنگاپور به ايران آغازگر روابط جديدي در سطح مناسبات دو كشور باشد.

بر اين اساس پيش از گفتگوي خاتمي با خبرنگاران "گو چوك تونگ " نخست وزير سنگاپوردر سفر چهار روزه اش به ايران گفت: ما براي گفتگو با رييس جمهوري اسلامي ايران به اين كشور آمده ايم و اين دو كشور به لحاظ موقعيتي مختلف هستند زيرا كه ايران كشور بزرگي با جمعيتي بسيار زياد است و سنگاپور كشوري كوچك است.

وي افزود: جمعيت ايران يكنواخت است اما سنگاپور كشوري با نژادهاي متفاوت است.

نخست وزير سنگاپور تصريح كرد: ما براي گسترش دوستي به ايران آمده ايم و بر اثر اين دوستي خود به خود تجارت نيز در پي مي آيد.