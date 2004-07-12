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۲۲ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۰

معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

50 درصد بافت هاي فرسوده احيا شده ، به فرهنگيان واگذار مي شود

معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت : طي هماهنگي هايي كه با وزير مسكن صورت پذيرفته است ، حداقل 50 درصد احياي بافت هاي فرسوده توسط وزارت مسكن به فرهنگيان تعلق مي گيرد.

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه از سال 66 قانون واگذاري 40 درصد از زمين و منازل مسكوني با قيمت تمام شده از سوي وزارت مسكن به فرهنگيان تصويب شده است ولي از سال گذشته در حال اجراست، افزود : بر اساس طرح احياي بافت هاي فرسوده ، بافت هاي فرسوده كشور از سوي وزارت مسكن خريداري و بازسازي مي شود كه اعتبارات لازمه آن يا از سوي وزارت مسكن و يا از سوي موسسات و وزارتخانه هايي كه خواستار منازل مسكوني براي كارمندان خود هستند تامين مي شود. 

وي با تاكيد بر اينكه احياي بافت هاي فرسوده به دليل مسايل و مشكلاتي كه دارد به كندي صورت مي پذيرد ، گفت : در شهرهاي تبريز و اروميه واگذاري احياي بافت هاي فرسوده به فرهنگيان صورت پذيرفته است و اين روند در شهرهاي ديگر نيز در حال اجراست.

معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه يك سوم فرهنگيان فاقد مسكن هستند ، اظهار كرد : چنانچه قانون واگذاري 40 درصد از زمين و منازل ساخت وزارت مسكن به فرهنگيان از زمان تصويب به اجرا در مي آمد ، آمار فرهنگيان فاقد مسكن بسيار محدود بود.

کد مطلب 94440

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