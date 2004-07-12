50 درصد بافت هاي فرسوده احيا شده ، به فرهنگيان واگذار مي شود

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه از سال 66 قانون واگذاري 40 درصد از زمين و منازل مسكوني با قيمت تمام شده از سوي وزارت مسكن به فرهنگيان تصويب شده است ولي از سال گذشته در حال اجراست، افزود : بر اساس طرح احياي بافت هاي فرسوده ، بافت هاي فرسوده كشور از سوي وزارت مسكن خريداري و بازسازي مي شود كه اعتبارات لازمه آن يا از سوي وزارت مسكن و يا از سوي موسسات و وزارتخانه هايي كه خواستار منازل مسكوني براي كارمندان خود هستند تامين مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه احياي بافت هاي فرسوده به دليل مسايل و مشكلاتي كه دارد به كندي صورت مي پذيرد ، گفت : در شهرهاي تبريز و اروميه واگذاري احياي بافت هاي فرسوده به فرهنگيان صورت پذيرفته است و اين روند در شهرهاي ديگر نيز در حال اجراست.

معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه يك سوم فرهنگيان فاقد مسكن هستند ، اظهار كرد : چنانچه قانون واگذاري 40 درصد از زمين و منازل ساخت وزارت مسكن به فرهنگيان از زمان تصويب به اجرا در مي آمد ، آمار فرهنگيان فاقد مسكن بسيار محدود بود.