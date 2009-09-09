جامعه جهانی اسرائیل را به اجرای ضروریات صلح وادار کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، میخائیل آنگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا شب گذشته در دمشق با ولید المعلم همتای سوری خود در دمشق دیدار کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه و راه های توسعه آن بحث و بررسی شد. تبادل دیدگاه ها درباره رویدادهای خاورمیانه به ویژه عراق، اراضی فلسطین و روند صلح از دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.

موراتینوس در این دیدار مواضع سوریه و نقش محوری آن در خاورمیانه و تلاش این کشور برای برقراری صلح عادلانه و فراگیر در منطقه را ستود.

ولید المعلم نیز ضمن اشاره به مانع تراشی رژیم صهیونیستی بر سر راه روند صلح اظهار داشت: جامعه جهانی باید اسرائیل را به منظور اجرای ضروریات صلح پایدار و فراگیر در منطقه - صلحی که بر اساس قطعنامه های مشروع بین المللی و اصل زمین در برابر صلح باشد- وادار کند.

وزیر امور خارجه سوریه در بخش دیگر سخنان خود بر تمایل شدید دمشق به وحدت، استقلال و امنیت عراق تاکید و بار دیگر انفجارهای خونین بغداد را محکوم کرد.