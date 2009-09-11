به گزار خبرنگار مهر، "پرسپولیس" نام یک شرکت فرهنگی ورزشی است که امسال با تشکیل دو تیم والیبال و بسکتبال وارد عرصه ورزش کشور شده است. جمشیدیان مدیریت این شرکت را بر عهده دارد که پس شکل دادن تیم والیبال و قطعی کردن حضور آن در رقابت‎های لیگ برتر، در تلاش است تا تیم بسکتبال خود را هم در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی کشور شرکت دهد.

عباس آقاکوچکی که موافقت خود را برای همکاری با مدیران شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به عنوان سرمربی تیم بسکتبال اعلام کرده با تاکید بر قانونمند بودن تمام فعالیت‎های صورت گرفته در این شرکت به خبرنگار مهر گفت: اگر غیر از این بود هرگز حاضر به همکاری با این مدیران این مجموعه نمی‏شدم.

وی با اشاره به مشابهت اسمی این شرکت با باشگاه پرسپولیس (پیروزی) که با مدیریت عباس انصاری فرد در رقابت‏های فوتبال حضور دارد ادامه داد: این تشابه اسمی دلیلی بر غیرقانونی بودن مجموعه تیم نیست. اگر غیر از این بود حضور تیم والیبال در لیگ برتر به نتیجه نمی‏رسید. درمورد تیمداری در بسکتبال هم مدیران شرکت آمادگی رسمی خود را به فدراسیون اعلام کرده‌اند. ظاهرا مسئولان فدراسیون هم در مرحله بررسی و استعلام از سازمان تربیت بدنی هستند. بنابراین دلیلی بر انتقاد از سوی آقای انصاری فرد وجود ندارد.

آقاکوچکی خاطرنشان کرد: چند روز پیش آقای انصاری فرد در گفتگو با یکی از روزنامه‎ها اعلام کرده بود که "آقاکوچکی به طور غیرقانونی تیم پرسپولیس را تمرین می‎دهد"! من واقعا نمی‎دانم مدیری با تجربه چندساله بر چه اساس چنین اظهارنظری را مطرح می‎کند؟ اصلا مجموعه ما کاملا مجزا از مجموعه وی کار می‎کند.

مربی بسکتبال کشورمان یادآور شد: تیم بسکتبال پرسپولیس نه بازیکنی به خدمت گرفته و نه با کسی قرارداد بسته است! ما اول باید از مرحله جلب موافقت فدراسیون بگذریم سپس برای تشکیل ترکیب تیم و آغاز تمرینات اقدام کنیم. بسکتبال پرسپولیس هیچ جلسه تمرینی نداشته است که در مورد قانونی بودن یا غیرقانونی بودن اظهارنظر شود.