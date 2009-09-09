مشاوران جوان همدانی در حاشیه قرار دارند

سید احمد حسنی حلم، ظهر چهارشنبه در دیدار صمیمی با منتخبین و نخبگان اتحادیه دانش آموزی استان که در صحن شورای اسلامی شهر همدان برگزار شد، در پاسخ به وجود مشاور جوان در سازمان ها و نهادها اظهار داشت: مشاوران جوان در سازمان ها وجود دارند اما به دلیل میدان ندادن به آنها و عدم تقویت آنان، نقش این مشاوران کمرنگ شده و در برخی مواقع به فراموشی سپرده می شوند.

عضو شورای اسلامی شهر همدان، دوره نوجوانی و جوانی را مهمترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی انسان دانست و تصریح کرد: اگر در دوره نوجوانی و جوانی جهت دهی درست و مناسبی برای این گروه اعمال نشود، انسان دچار انحراف خواهد شد.

حسنی حلم وجود عواطف و احساسات درست در جوانی را باعث رسیدن انسان به عشق الهی بیان کرد و ادامه داد: جوانی که همیشه نام و یاد خدا در قلب او جریان داشته باشد، جوانی زنده دل است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان، آیت الله مطهری را نمونه بارز روشن فکری اسلامی معرفی کرد و از دانش آموزان خواست با بهره گیری از افکار و نوشته های این شهید گرانقدر الگوی مناسبی برای دوستان و سایر دانش آموزان کشور قرار گیرند.

وی تصریح کرد: چشم انداز شورا جدا از چشم انداز 20 ساله کشور نیست و در همان مسیر گامهای مؤثری را برداشته است.

حسنی حلم بحث فناوری و نوآوری را از جمله موضوعاتی دانست که در شورای اسلامی شهر همدان در حال پیگیری است و در ادامه افزود: سعی داریم سیاستگذاری شورا بر اساس این محورها صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: تقویت مشاوره جوان در کمیسیون های شورای شهر جهت تبادل نظریات و آموزش شهروندی در ارائه راهکارهای مناسب و در جهت ساخت شهری زیبا مؤثر خواهد بود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به بحث توافقنامه بین شورا و اتحادیه دانش آموزی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت کمیسیونها و تصویب آن در صحن شورا، توافقنامه ای با اتحادیه به امضاء می رسد که موجبات آن همکاری تنگاتنگ بین شورا و اتحادیه در خصوص آموزشهای شهروندی خواهد بود.