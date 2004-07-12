هم اكنون بيش از 80 درصد قانون نوسازي صنايع و معادن قابل اجرا است

معاون توليد وزير صنايع و معادن درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: به جزء دو آئين نامه بند" الف" و "ج " ماده دو، تمام آئين نامه هاي قانون نوسازي صنايع و معادن به تصويب رسيده و براي اجرا، ابلاغ شده است.

احمد دوست حسيني در مورد علت تاخير در تصويب بندهاي "الف" و" ج" آئين نامه ماده دو قانون نوسازي صنايع و معادن گفت: بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مسول ارايه اين دو بند هستند.

وي اضافه كرد: بانك مركزي قول داده بود در مدت دو هفته آئين نامه بند الف ماده قانون نوسازي صنايع و معادن را كه در زمينه اختصاص اعتبار به پيمانكاران و مشاوران داخلي است را ارايه دهد كه تاكنون اين امرمحقق نشده است.

به گفته وي، پيش نويس آئين نامه بند "ج" ماده دو قانون نوسازي صنايع و معادن با همكاري نمايندگان وزارت نفت وسازمان مديريت و برنامه ريزي نهايي شده ودردستور كار هيات دولت قرار گرفته است.

دوست حسيني همچنين از تصويب آئين نامه هاي مواد 13و 17 قانون نوسازي صنايع و معادن خبر داد و گفت: ماده 13 در مورد حق بيمه بازنشستگان دولت با30 سال سابقه كار است و ماده 17 اين قانون نيز در زمينه انتشار اوراق مشاركت براي شركت هايي است كه در بورس پذيرفته مي شوند.



دوست حسيني همچنين درباره لايحه توسعه صنايع دريايي گفت: شور اول لايحه توسعه صنايع دريايي روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.