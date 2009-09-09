رویا آسیا برای خدمات بیشتر به اعضای "AFC"

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، رویا آسیا بخشی از برنامههای بخش مسئولیتهای اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیاست که سعی خواهد کرد فوتبال به عنوان وسیلهای برای خدمت بیشتر به زندگی مردم قاره کهن درآید.
محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص گفت: " رویا آسیا برنامههای است که با استقبال طرفداران، بازیکنان، فعالان و مسئولان فوتبال روبرو خواهد شد. امیدواریم بتوانیم با تشویق اهالی فوتبال آسیا آنها را به خدمت بیشتر به جامعه ترغیب کنیم".
رویا آسیا بخشی از خواست کنفدراسیون فوتبال آسیاست که علاقمند است تا افراد بیشتری از فوتبال در این قاره بهرهمند شوند. کنفدراسیون یکی از اهدافش استفاده از فوتبال به عنوان وسیلهای برای حمایت بیشتر از فعالان در این حوزه است.
سه برنامه اصلی AFC برای تامین اهداف رویا آسیا، کمپین 1% ، جایزه رویا آسیا و برند رویا آسیاست.
کمپین 1% فعالیتی برای تشویق اهالی فوتبال و تخصیص 1% از درآمد آنها برای فعالیتهای اجتماعی در کشورهای آسیایی است.
جایزه رویا آسیا راهی برای تشویق افرادی است که از طریق سازمانهای فوتبال خود به جامعه کمکهای ویژهای می کنند.
و بالاخره برند رویا آسیا با انتخاب افرادی به عنوان سفیران تبلیغاتی برای کمکهای اجتماعی و تشویق مردم همراه خواهد بود.
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