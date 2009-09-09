افزایش جنینهای خیابانی تکذیب شد

سید حسین موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش جنینهای خیابانی افزود: تا کنون این موضوع به عنوان آسیب مطرح نشده و موردی مشاهده نشده است تا روی آن بحث و تحقیقی صورت گیرد به همین دلیل آمار و گزارشی نیز در این خصوص تهیه نشده و به هیچ نهادی ارائه نشده است.

این سخنان در حالی عنوان می شود که خبری در یکی از رسانه ها مبنی بر افزایش جنینهای خیابانی منتشر شده است.

مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: برخی از رسانه ها با تیتر کردن عناوین خلاف واقع قصد خودنمایی دارند و این آمارهای غیر واقعی فضای کشور را سیاه نشان می دهند و ملتهب می کنند. ما این مورد را صد درصد تکذیب می کنیم و حق شکایت از سایتی که این خبر را منتشر کرده را نیز داریم.

موسوی با اشاره به اینکه صداقت در اطلاع رسانی بسیار مهم است و باید مد نظر قرار گیرد، گفت: آماری در مورد جنینهای خیابانی وجود ندارد و ما نمی توانیم آمار کذب را تائید کنیم.