یک پزشک به ازای هر شش هزار نفر در مناطق جنوبی کرمان

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: سالانه در مناطق جنوبی استان کرمان با کمبود 50 پزشک عمومی مواجه هستیم که موجب می شود خدمات درمانی طبق استانداردهای موجود صورت نگیرد.
وی عنوان کرد: کمبود کادر درمانی در این مناطق موجب شده است به ازا هر شش هزار نفر در مناطق جنوبی استان کرمان یک پزشک وجود داشته باشد در حالیکه طبق استاندارد موجود به ازا هر چهار هزار نفر باید یک پزشک وجود داشته باشد.
مدیرکل بیمه خدمات درمانی عنوان کرد: در استان کرمان یک میلیون و 680 نفر تحت پوشش خدمات درمانی هستند.
جعفری با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای پایین 20 هزار نفر جمعیت گفت: هم اکنون طرح پزشک خانواده در این مناطق استان در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای انجام این طرح 220 تیم سلامت متشکل از 360 پزشک و 200 ماما در حال فعالیت هستند.
جعفری گردش مالی اجرای طرح پزشک خانواده را 50 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی با اشاره به خدمات دولت الکترونیک در بخش بهداشت گفت: هم اکنون نوبت دهی پزشکان در سامانه دولت الکترونیک صورت می گیرد و در راستای گسترش این طرح در مناطق مختلف استان کرمان درصدد عقد قرارداد با دفاتر خدمات روستایی هستیم.
نظر شما