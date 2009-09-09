یک پزشک به ازای هر شش هزار نفر در مناطق جنوبی کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی کرمان از کمبود پزشک در شهرستانهای جنوبی استان خبر داد و گفت: در مناطق جنوبی کرمان به ازا هر شش هزار نفر یک پزشک وجود دارد که موجب عدم خدمات رسانی مناسب درمانی شده است.