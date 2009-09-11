نحوه حمایت پژوهشگاه تعلیم و تربیت از پایان نامه های دانشجویی

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: گروه پژوهشی مطالعات ملی، منطقه ای و بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در نظر دارد با توجه به انجام پنج دوره مطالعه بین المللی روند آموزشی ریاضی و علوم (Timss) و دو دوره مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (Pirls) پژوهشهایی را در قالب مطالعات تکمیلی و ثانویه داده های این مطالعات انجام دهد.

آزمون بین المللی تیمز و پلز طی دهه گذشته برای بررسی روند آموزش در ایران برگزار می شود. در این آزمون دانش آموزان مورد سنجش قرار می گیرند.

هاجر تحریری نیک صفت ادامه داد: همچنین این پژوهشگاه از سایر موضوعات دیگر در حوزه مطالعات Timss و Pirls استقبال کند و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز با انتخاب این موضوع و سایر موضوعات مرتبط از حمایت پژوهشگاه طبق ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت رقم حمایتی از دانشجویان کارشناسی ارشد را 700 هزار تومان و دکتری را یک میلیون و 500 هزار تومان عنوان کرد و گفت: همچنین پژوهشگاه از طرحهای تحقیقاتی سایر دانشجویان در این زمینه نیز حمایت مالی خواهد داشت.

تحریری نیک صفت با بیان اینکه دانشجویان می توانند طرح اولیه تحقیق خود را تا پایان سال به پژوهشگاه تعلیم و تربیت تحویل دهد، اظهار کرد: وضعیت آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان و نقش آن در عملکرد تحصیلی علوم، ریاضی و سواد خواندن، تعیین شاخص های کارآیی معلمان براساس عملکرد دانش آموزان، مقایسه ویژگی های دانش آموزان ومدارس با عملکرد بالا و پایین در تیمز و پرلز، شناسایی ویژگی های سئوالات پیشینیه ای با استفاده از مدل های چند ارزشی سئوال پاسخ (IRT)، رابطه بین آموزش رسمی مفاهیم ومیزان یادگیری آن در دانش آموزان ایران و سایر کشورهای شرکت کننده در تیمز و پرلز از جمله طرحهای تحقیقاتی مورد حمایت است.