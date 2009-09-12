مدارکی جدید از خطرساز بودن تلفنهای همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر محققان جهان درباره خطرساز بودن تابشهای تلفن همراه برای سلامتی انسانها به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده اند اما اکنون اطلاعات جدیدی که توسط یک سازمان غیر دولتی ارائه شده است اطلاعات جدیدی را برای تامل بیشتر در مورد این موضوع ارائه کرده است. این سازمان اطلاعاتی درباره میزان تشعشعات ناشی از هزار و 200 تلفن همراه را ارائه کرده است. اطلاعاتی که شاید نتواند مناقشات بر سر این پدیده را به پایان برساند اما می تواند کاربران را در خریداری تلفن همراه مناسب و سالم راهنمایی کند.

گروه فعال زیست محیطی یا EWG که میزان تابش تشعشعات هزار و 268 تلفن همراه را تحلیل کرده است اعلام کرد: استانداردهای تشعشعات تلفن همراه آمریکا اطلاعات کافی در رابطه با ایمنی تلفنهای همراه ارائه نکرده و تاثیر منفی تابشهای الکترومغناطیسی را بر روی کودکان نمی پذیرد.

به گفته این گروه بر اساس استانداردهای کنونی تولید تلفن همراه خطر ابتلا به سرطان مغز برای افرادی که به مدت طولانی و بیش از 10 سال از تلفن همراه استفاده می کنند بسیار بالا است. گروه EWG بر اساس مطالعات خود پایگاه اطلاع رسانی را از تلفنهای همراه و تلفنهای همراه هوشمند ارائه کرده است که می توان در آن حداکثر میزان تشعشعات این تجهیزات را تعیین کرد.

تشعشعات تلفنهای همراه از طریق آنتن و مدار الکتریکی درون گوشی و به واسطه ارسال امواج الکترومغناطیسی با فرکانس امواج رادیویی برای انتقال سیگنالها به وجود می آیند. تابشهایی که توسط آنتن پخش می شوند مستقیم نیستند این به آن معنی خواهد بود که آنتن تلفنهای همراه این تابشها را در تمامی جهات منتشر می کند. عواملی مانند نوع کد سیگنالهای دیجیتالی در شبکه، طراحی آنتن و موقعیت آن نسبت با سر کاربر می تواند میزان تابشهای جذب شده توسط کاربر را تعیین کند.

کمیسیون ارتباطات فدرال استانداردهای قابل قبولی را برای تلفنهای همراه ارائه کرده است. بر اساس این استانداردها تاثیر تابشهای تلفن همراه به میزان انرژی بستگی دارد که توسط نسوج بدن جذب می شوند. این میزان درجه خاص جذب یا SAR نام دارد و بر اساس وات بر کیلوگرم اندازه گیری می شود. بر اساس توصیه گروه های صنعتی IEEE حداکثر میزان مجاز تابش این تشعشعات برای سر 1.6 وات بر کیلوگرم و برای کل بدن 0.08 وات بر کیلوگرم است همچنین برای دستها، مچها و پاها حداکثر میزان تشعشعات چهار ولت بر کیلوگرم تعیین شده است.

به طور کلی از نقطه نظر سلامتی هرچه میزان درجه جذب انرژی و تشعشعات یا SAR کمتر باشد، تلفن همراه مناسبتر و سالم تر خواهد بود. برای مثال حداکثر درجه SAR در آی فون 3G در حدود 1.39 وات بر کیلوگرم است که همین میزان در آی فون 3GS در حدود 1.19 وات بر کیلوگرم تخمین زده شده است.

بهترین تلفن همراهی که در لیست EWG به چشم می خودر مدل Impression سامسونگ است که حداکثر تابش آن برابر 0.35 وات بر کیلوگرم است. به گفته این گروه استانداردهای کنونی کمیسیون ارتباطات فدرال بسیار ناکافی بوده و سر را نسبت به بدن 20 بار بیشتر در معرض تشعشعات قرار می دهد.

بر اساس گزارش ویرد نیوز، سیاستگذاران در واشنگتن به تازگی توجه خود را بر روی این موضوع حیاتی متمرکز کرده اند و قصد دارند مدارکی را در رابطه با این پدیده در کنفرانسی که در اواسط سپتامبر برگزار می شود ارائه کنند. با این حال هیچ یک از شرکتهای تولید کننده تلفن همراه در این کنفرانس حضور نخواهند داشت.