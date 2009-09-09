بافت تاریخی گرگان احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جاوید ایمانیان بعداز ظهر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: این طرح در راستای اجرای طرح "گرگان 1404" از سوی شهرداری و با در نظرگرفتن برنامه های 16 سال آینده مرکز استان، اجرا می شود.

وی اظهار داشت: مهمترین بحث طرح گرگان 1404، مرمت بافت قدیم گرگان و احیای میراث فرهنگی و طبیعی در این شهر است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اهداف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی نیز در طرح گرگان 1404 گنجانده شده است.

به گفته ایمانیان، جداره سازی، مبلمان شهری، مسیرهای دسترسی و پیاده رو و مرمت بافت قدیم گرگان به عنوان هسته مرکزی شهر در نظر گرفته شده است.

این کارشناس میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: گرگان تنها شهر در شمال کشور است که دارای بافت تاریخی بوده و این رشته، دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی است که در کمتر شهر ایرانی یافت می شود.