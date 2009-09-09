وزیر خارجه ترکیه سفر خود به فلسطین اشغالی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع رسمی اعلام کرد: احمد داود اوغلو به ما اطلاع داد که در کنفرانس سالانه ای که از سوی شیمون پرز رئیس اسرائیل در ماه اکتبر برگزار می شود شرکت نخواهد کرد.

این منبع خاطرنشان کرد: ما از تصمیم داود اوغلو بسیار متاسف هستیم زیرا ترکیه همیشه در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفته است و ما سلسله دیدارهایی را در سطح عالی برای وی ترتیب داده بودیم.

بنا بر اعلام روزنامه های صهیونیستی لغو سفر وزیر امور خارجه ترکیه پس از آن صورت گرفت که رژیم اسرائیل به وی اجازه نداد برای دیدار با رهبران جنبش حماس و بازدید از نوارغزه از گذرگاه ایرز استفاده کند.