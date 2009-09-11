تدوین آئین نامه های اصل 44 به اتمام رسید

داود خانی در گفتگو با مهر گفت: آئین نامه ماده 60 که در سومین جلسه شورای رقابت نهایی شد و برای ابلاغ به رئیس جمهور ارائه می شود، یکی دیگر از آئین نامه های جدید اصل 44 است، همچنین نهایی شدن تشکیلات مرکز ملی رقابت که برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می شود، در راستای اجرای اصل 44 است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سیاستهای اصل 44 با تاکید بر اینکه هیچ آئین نامه ناتمامی در دولت در راستای اجرای اصل 44 باقی نمانده است، افزود: اصل 44 از فاز آئین نامه خارج شده است.

وی در مورد روند اجرای اصل 44 با اشاره به تدوین آئین نامه ها و استقرار نهادهای قانونی در سال اول اجرای قانون تصریح کرد: عمده آئین نامه های مورد نیاز برای اجرای این اصل تصویب و ابلاغ شده اند و این بخش از کار پایان یافته است.

خانی با بیان اینکه وظایف دستگاههای اجرایی در اجرای اصل 44 مشخص است، اظهارداشت: باید وارد بخش نظارت و پایش شویم که فاز نظارت و پایش نیز شاخصهایی را می طلبد که این شاخصها در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به کمیسیون شورای اصل 44 ارائه و نظرات آنها اخذ شده است.

وی گفت: باید شاخصهای پایش و نظارت به تصویب شورای اصل 44 برسد که بعد از آن امر نظارت بر اساس شاخصها انجام شود. بر اساس گزارشات نظارتی که مکلف به استخراج آن بودیم، گزارش اجرای 6 ماهه اول قانون اصل 44 به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس ارائه شد و گزارش 6 ماهه دوم نیز تهیه شده که به زودی ارائه می شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر سیاستهای اصل 44 بیان کرد: هنوز شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها و وزارتخانه ها در اجرای اصل 44 تهیه نشده است تا چنین ارزیابی انجام شود، اما سازمان خصوصی سازی گزارشاتی را در مورد عملکرد دستگاهها و وزارتخانه ها در بخش عملکرد تهیه کرده است و بر اساس آن می توان مشخص کرد که کدام یک از وزارتخانه ها بیشترین یا کمترین همکاری را در اجرای این اصل داشته اند.

وی با بیان این مطلب که اصل 44 یک دستگاه را مورد هدف قرار نمی دهد و بخش را هدف قرار می دهد، گفت: به عبارت دیگر، مثلا در بخش تعاون می توان ارزیابی هایی را انجام داد که پس از گذشت یکسال آیا این بخش به سهم مورد نظری که باید طی یکسال به آن می رسید تا بتوان تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه به سهم 25 درصد بخش تعاون دست یافت، رسیده است یا خیر.