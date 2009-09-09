گردهمایی کارشناسان مطبوعاتی سراسر کشور در کرمان برگزار می شود

مهدی محبان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دومین گردهمایی کارشناسان مطبوعاتی سراسر کشور در روزهای هشتم و نهم مهرماه جاری در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: این گردهمایی با حضور حداقل 30 کارشناس برتر مطبوعاتی کشور در هتل پارس کرمان انجام می شود.

محبان عنوان کرد: هدف از این گردهمایی ارتقا سطح علمی و افزایش و به روز رسانی اطلاعات و تبادل افکار بین کارشناسان حوزه مطبوعات کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در این گردهمایی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های کشور نیز حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: قانون مطبوعات و آیین نامه های قانون مطبوعات، شرایط صدور مجوز و نحوه دریافت آگهی های ثبتی، توزیع نشریات و شرایط دریافت کارت خبرنگاری و همچنین برگزاری جشنواره محلی مطبوعات از جمله مباحث مورد بحث در این همایش است.

وی افزود: نخستین گردهمایی کارشناسان مطبوعاتی کشور در حاشیه پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات کشور برگزار شده است و ابهاماتی در بحث توزیع و تمرکز آگهی ها در این گردهمایی برطرف شده است.