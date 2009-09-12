به گزارش خبرنگار مهر، مقدمات ساخت موسیقی فیلم "شب واقعه" به تازگی انجام شده و به دلیل نوع فیلم و حجم کار ساخت موسیقی زمان زیادی میبرد. صداگذاری این فیلم را امیرحسین قاسمی شروع کرده و طبق برنامهریزی انجام شده فیلم نیمه پائیز آماده نمایش میشود.
حمیدفرخنژاد، لادن مستوفی، باران کوثری، حبیب دهقاننسب و بابک انصاری بازیگران این فیلم سینمایی هستند که داستان دریا قلی سورانی مردی است که در جریان جنگ تلاش میکند نیروهای ایرانی را از حمله عراقیها به آبادان مطلع کند. تدوین "شب واقعه" را حسین غضنفری انجام داده و کارن همایونفر برای این فیلم موسیقی میسازد.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: همایون شهنواز، بازنویسی فیلمنامه: شهرام اسدی، مدیرفیلمبرداری: امیر کریمی، طراح چهرهپردازی: جلالالدین معیریان، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، صدابردار: یدالله نجفی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی، مدیرتولید: سیدابوالقاسم حسینی، محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد.
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