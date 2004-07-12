سخنگوي دولت درمجلس

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، هنوز ازموضوع و محتواي ديدار و مذاكره وي با رييس مجلس شوراي اسلامي خبري در دست نيست.



قرار است نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه هفته جاري درباره راي اعتماد به شريف زادگان نامزد تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تصميم بگيرند.



تشكيل وزارت رفاه با مخالفت عده اي از نمايندگان روبرو شده بود كه اين مخالفت قرار بود با ارائه طرحي دوفوريتي درباره لغو قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعي و تشكيل وزارت رفاه منعكس شود اما اين مخالفت و طرح با استقبال ساير نمايندگان روبرو نشد .



شريف زادگان قرار است فردا درجمع اعضاي فراكسيون وفاق وكارآمدي مجلس حضور يابد.

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