واکنش به تجاوزات اسرائیل آتشین خواهد بود/ مقاومت تنها راه نجات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، ابوعبیده سخنگوی رسمی گردان های عزالدین قسام اعلام کرد که واکنش به نظامیگری های رژیم صهیونیستی با حرف صورت نخواهد گرفت بلکه آتشین خواهد بود چرا که دشمن تنها حرف زور را می فهمد.

وی در واکنش به حملات تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی به نوارغزه اعلام کرد که راهی جز مقاومت و جهاد علیه اشغالگران کینه توز وجود ندارد و کسی که گمان می کند راه دیگری برای برخورد با دشمن وجود دارد سخت در توهم و خیال است.

ابوعبیده در ادامه گفت: افزایش تجاوزات روزمره اسرائیل به نوارغزه در چارچوب تجاوز برنامه ریزی شده صورت می گیرد.

حملات روزمره رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادامه دارد که این رژیم در 18 ژانویه پس از سه هفته جنگ وحشیانه و بی نتیجه علیه نوار غزه با قبول شکست، اعلام آتش بس یکجانبه کرد، اما همچنان این آتش بس را با حملات مستمر خود به نوارغزه نقض می کند.