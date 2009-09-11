ایران خواستار میزبانی مسابقات جهانی والیبال جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران والیبال ایران هنوز پیشنهاد خود را برای میزبانی این مسابقات به فدراسیون جهانی اعلام نکرده‎اند. اما سفر "ژی هونگ وی" به ایران بهترین فرصت برای مطرح کردن میزبانی دوره آتی مسابقات جوانان جهان است.

مسئولان فدراسیون والیبال که هفته آینده میزبان FIVB هستند موضوع میزبانی خود را به وی مطرح می‏‎کنند تا در همین تهران رایزنی‎های لازم برای جلب موافقت فدراسیون جهانی صورت گیرد.

ایران پیش از این نیز دو بار طی سال‎های 1997 و 2001 برگزارکننده پیکارهای جهانی نوجوانان و جوانان بود که در صورت موافقت نهایی FIVB کشورمان برای سومین‎بار میزبان مسابقات جهانی والیبال خواهد بود. این در حالی است که رقابت‎‌های 2009 والیبال جوانان جهان چندی پیش در قاره آسیا و به میزبانی هند برگزار شد.