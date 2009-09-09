اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات ارسالی مجلس شورای اسلامی آمده است: باز پس گرفتن نامه معرفی وزرای پیشنهادی توسط رییس جمهور هیچگونه ارتباطی با برنامه سرکشی نمایندگان مجلس به حوزه‌های انتخابیه نداشته است.

همچنین همان طور که رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته اعلام کرد، نمایندگان مجلس آمادگی حضور در مجلس شورای اسلامی در روز سه ‌شنبه 24/6/88 و تشکیل جلسه‌علنی به منظور بررسی صلاحیت دو وزیر پیشنهادی را دارند.

گفتنی است؛ آقای اسفندیار رحیم مشائی شب گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها علت پس گرفتن نامه وزرای پیشنهادی را تعطیلات مجلس ذکر کرده بود که این اظهارات از سوی مجلس شورای اسلامی تکذیب می‌گردد.