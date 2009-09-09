توسعه‌ مناسبات و همکاری ایران با یمن/ حمایت از تمامیت ارضی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در این زمینه اظهار داشت : توسعه و تحکیم روابط دو کشور و تعمیق همکاری‌های فی‌مابین درجهت منافع مشترک و خدمت به منافع منطقه و جهان اسلام قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران بر توسعه‌ مناسبات و همکاری در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با جمهوری یمن تاکید دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور یمن گفت: رایزنی و گفتگو بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و یمن در سطوح مختلف وجود داشته و این مذاکرات در جهت استقرار یمن، توسعه همکاری‌های دو کشور و حمایت از امنیت یمن صورت می‌گیرد، بر این اساس جمهوری اسلامی ایران همواره از وحدت و تمامیت ارضی یمن حمایت کرده و نگرانی خود را از آنچه که ثبات و آرامش یمن را تحت تاثیر قرار می‌دهد ابراز کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که به برادران یمنی خود گفته است، ادامه درگیری‌ها را به مصلحت کشور یمن ندانسته و خواستار حل مشکلات فرارو از طریق مسالمت‌آمیز و سیاسی است و در این راستا آمادگی خود را برای هرگونه کمکی به این موضوع اعلام می‌کند.