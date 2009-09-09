بیش از 60 درصد قربانیان جنگ غزه غیرنظامیان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، موسسه حقوق بشری "بت سلم" که در سرزمینهای اشغالی فعالیت می کند با انتشار گزارشی اعلام کرد آمارهای ارائه شده از سوی ارتش اسرائیل درباره جنگ 22 روزه غزه نادرست بوده و شمار کشته شدگان غیرنظامی این جنگ بسیار بیشتر از ادعای صهیونیستها است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این موسسه، در حمله 22 روزه رژیم اسرائیل به نوار غزه در سال گذشته هزار و 382 فلسطینی به شهادت رسیده اند. که از این میان تنها 325 نفر مبارز و 245 نفر نیز قربانیان حمله جنگنده های صهیونیستی به آکادمی پلیس حماس بوده اند.

این در حالی است که حملات همه جانبه صهیونیستها به غزه در این سه هفته منجر به شهادت 109 زن و 320 کودک و نوجوان فلسطینی شده بود. به گفته مسئولین این موسسه آمارهای ارائه شده در این گزارش حاصل ماهها تحقیق و بررسی درباره قربانیان جنگ غزه بوده و برخلاف گزارش صهیونیستهاست که بدون استفاده از منابع معتبر تهیه شده است.

گفتنی است طبق آمارهای ارتش اسرائیل در جنگ غزه هزار و 166 فلسطینی شهید شده اند که به ادعای صهیونیستها، از این میان 709 نفر جزو نیروهای حماس بوده اند. در عین حال مرکز فعالیتهای حقوق بشر غزه شمار شهدای جنگ 22 روزه را هزار و 417 نفر و قربانیان غیرنظامی را بیش از 65 درصد اعلام کرده است.