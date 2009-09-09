جهش بزرگی در دانشگاه های مازندران صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پیگیری سفر دولت به استان در استانداری افزود: با پایان عملیات اجرایی در حوزه علوم و فناوری مازندران شاهد جهش بزرگ علمی در دانشگاه های استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه مازندران با احداث دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اقتصادی و دارایی، معماری و کشاورزی بیشترین حجم مصوبات را به خود اختصاص داده است.

وی از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه پست برق و روشنای محوطه دانشگاه پردیس بابلسر با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده که تاکنون ۵۰ درصد آن برای کار مطالعاتی تخصیص یافته است.

قاسم علیزاده افروزی، رئیس دانشگاه مازندران نیز در این جلسه از بازگشایی دانشکده دامپزشکی آمل در مهر ماه سال جاری خبر داد و افزود: این دانشکده برای مهر ماه سال جاری در دو رشته کارشناسی بازرسی گوشت و کارشناسی بهداشت تغذیه دانشجو می پذیرد.

علیزاده تصریح کرد: یک میلیارد تومان تسهیلات ارزی در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه های مازندران در دور اول سفر ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که هنوز اختصاص نیافته است.

سیاوش خاکپور، رئیس دانشگاه پیام نور نکا و نماینده دانشگاه های پیام نور مازندران نیز در این جلسه گفت: عملیات اجرایی دانشگاه پیام نور نکا در اوایل مهرماه با پیش بینی اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در زمینی با دو هزار متر احداث می شود ضمن آنکه ساختمان دانشگاه پیام نور بابل و آمل در مهرماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل سازمان مرکزی پیام نور کشور برای این پروژه ها در نظر گرفته شده و این پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.