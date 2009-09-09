مشروعیت نظام به ولایت فقیه است/ دشمن از ایستادن مقابل این اندیشه می هراسد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عصر روز چهارشنبه در مراسم معارفه خود بعنوان وزیر دفاع با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها فاقد دکترین دفاعی و دکترین امنیت ملی هستند؛ چرا که نمی ‌توانند امنیت و دفاع مستقل را برای خود تعریف کنند، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که دکترین دفاع و امنیت ملی دارد؛ دکترینی مستقل و متکی بر توانمندی‌های ذاتی همین ملت بزرگ است.

وی افزود: نگاه به آینده در داخل این دکترین یک محور است. این دکترین بر مبنای واقع‌ گرایی در دامن یک آرمان‌گرایی بزرگ است و بر مبنای اساس نظام، انقلاب اسلامی و اسلام ترسیم شده است.

وزیر دفاع وشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه بخش دفاع عمیق ‌ترین بخش نیروهای نظام جمهوری اسلامی است که با عمیق‌ ترین مفاهیم مکتبی ما در هم آمیخته شده است، تصریح کرد: نیروهای مسلح ما نه فقط به لحاظ سخت ‌افزاری بلکه به لحاظ نرم‌افزاری نیز در طول هشت سال دفاع مقدس الگو بود ه‌اند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود می‌فرمایند که امروز سرعت تحرک در دنیا، سرعت محیرالعقولی است و اندکی غفلت موجب می‌شود که انسان مقدار زیادی عقب بماند؛ بنابراین ما باید سرعت خود را زیاد کنیم و بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید سرعت خود را افزایش دهیم در نتیجه در وزارت دفاع همین کلام نورانی را پیگیری خواهیم کرد.

وحیدی با بیان اینکه ما در آغاز یک جهش بزرگ هستیم و کشور نیز در آستانه یک جهش بزرگ است و امیدواریم بتوانیم در این جهش نسبت به دنیا پیشرو باشیم و در تحقق سند چشم‌انداز موفق شویم، گفت: باتوجه به قرار داشتن در آستانه برنامه پنجم توسعه و دهه پیشرفت و عدالت در دوره جدید باید بر اساس ماموریت‌ های محوله جهش بزرگی داشته باشیم.

وی درادامه از تلاش‌های چهار ساله‌ سردار نجار وزیر سابق دفاع و همچنین حمایت‌های سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیرو های مسلح تقدیر و تشکر کرد و گفت: آنچه امروز هستیم حاصل سه دهه کار مدیران و نخبگان و وزرای شهید ما نظیر شهید چمران، فکوری و نامجو است و این افتخار ماست که تنها وزارتخانه‌ای هستیم که سه وزیر شهید دارد.

وزیر دفاع با اشاره به حضور مدیران و نخبگان کارآمد در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: برای نمونه، آقای تقی‌ پور وزیر جدید ارتباطات و آقای دانشجو وزیر جدید علوم از خروجی‌های این مجموعه هستند و این‌ها افتخاراتی مربوط به بخش دفاع است.

در مراسم تودیع و معارفه وزرای جدید و سابق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح لوح‌های یادبود و هدایایی به سردار نجار وزیر سابق این وزارتخانه اهداء شد.