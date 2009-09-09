طالبانی به آمریکا می رود / سخنرانی در اجلاس سالیانه سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، جلال طالبانی، بیست و سوم سپتامبر جاری به آمریکا سفر خواهد کرد.



بر اساس این بیانیه، طالبانی قصد دارد برای سخنرانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده عراق سخنرانی کند و 23 سپتامبر(اول مهر)، این سفر را انجام می دهد.