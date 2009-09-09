  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۰۰

طالبانی به آمریکا می رود / سخنرانی در اجلاس سالیانه سازمان ملل

طالبانی به آمریکا می رود / سخنرانی در اجلاس سالیانه سازمان ملل

رئیس جمهوری عراق، اول مهرماه(23) سپتامبر با هدف شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی در آن به آمریکا سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، جلال طالبانی، بیست و سوم سپتامبر جاری به آمریکا سفر خواهد کرد.

بر اساس این بیانیه، طالبانی قصد دارد برای سخنرانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان نماینده عراق سخنرانی کند و 23 سپتامبر(اول مهر)، این سفر را انجام می دهد.

کد مطلب 944844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها