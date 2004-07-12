عبدالجبار كاكايي : " شعر " هم گرفتار سياهي لشكر است / روشنفكران ادبي از مدعيان دروغين شعر مدرن ، كشف ماهيت كنند

عبدالجبار كاكايي : عمده ترين وظيفه و رسالت شاعران و روشنفكران ادبي ايران درحال حاضر، كشف ماهيت اصلي جنجال آفرينان و مدعيان شعر مدرن است



جريان هاي جديد و گروه هاي نوظهور در شعر ايران ، در واقع در امتداد همان گروه هايي هستند كه پيشتر به سركردگي كساني مانند " تندر كيا " ظاهر شدند و در زمان خود مطالبي در قلمرو شعر مدرن مطرح كردند كه " شعر حجم " ، " شعر حركت " ، " شعر ناب " ، " شعر موج نو " و ... نمونه هايي از اين مطالب و تعاريف خاص با مخاطباني محدود است ، جالب است كه همه اين گروه ها درتئوري و عمل ، با يكديگر تعارض و تضاد دارند!



عده بسياري ، با هدف گريز از مجهول ماندن به حوزه " شعر " وارد شده اند ، در حالي كه هيچ نسبتي با شعر ندارند و درحقيقت ، سرودن و تعمق در فضاي ادبي ، از عهده آنان ساخته نيست.



شاعر " آوازهاي واپسين " در گفت و گو با خبرنگارادبي " مهر" ، با بيان اين مطلب گفت : شعر ما در مقايسه با دو دهه اول انقلاب ، منزوي تر شده است و اين انزوا كه ممكن است طولاني مدت نيز باشد ، به عوامل متعددي برمي گردد.عبدالجبار كاكايي با برشمردن برخي از عوامل موثر در تضعيف پايگاه هاي شعر كلاسيك و مسائل آسيب رساننده به ذائقه ادبي مردم افزود : اجتناب يا رويكرد ضعيف و دور از انتظار مخاطبان امروز ادبيات و كتاب از آثار ادبي ، محصول برنامه ريزي طولاني مدت عده اي است كه مدعي جسارت در حوزه شعر هستند و از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند.سراينده " مرثيه روح " خاطرنشان ساخت : اين عده ممكن است در مقاطعي هم به فرصت هاي رسانه اي و تبليغاتي مفيدي دست يابند و فضاي موجود را به نفع خواسته هاي خود اشغال كنند ، اما مسلما حيات پايدار و با قوامي ندارند.عبدالجبار كاكايي با بيان اين كه ظهور مجدد جريانهاي حاشيه اي شعر مدرن ايران ، مهمترين عامل در انزواي شعر امروز و رويگرداني مردم از گونه هاي شعري مختلفي است كه توسط عده اي با عنوان " متفاوت نويسي " دنبال مي شود ، تصريح كرد : جريانهاي جديد و مدعي شعر مدرن در ايران ، غالبا براي جنجال آفريني و كسب موقعيت هاي اجتماعي تلاش مي كنند و در سايه نوآوري هاي نيما يوشيج و مبارزه او با سنت حركت هايي كور و غير منطقي را دنبال مي كنند ، اين عده نام و حركت " نيما " را مستمسك قرار مي دهند و ازانقلاب ادبي وي ، برداشت هايي كاملا سطحي دارند.كاكايي با تاكيد بر اين كه عمده ترين وظيفه و رسالت شاعران و روشنفكران ادبي ايران درحال حاضر، كشف ماهيت اصلي جنجال آفرينان و مدعيان شعر مدرن است ، اظهار داشت : حملات " نيما " به سنت گرايان ، اين عده محدود را قدري جسور ساخته است ، در حالي كه نيما با حمايت علمي استادان زبان و ادبيات كه معاصر با وي بودند و با برخورداري از عقبه شعري و پيشينه قوي به مواجهه با سنت و سنت گرايان پرداخت ، اما پر واضح است كه مدعيان جديد ، از چنين پيشينه و معرفتي تهي هستند ، اصولا برخي از آنها ، شعر را از متن تشخيص نمي دهند و ادبيات رسمي و ملي كشور ما را نمي شناسند.اين شاعر و منتقد ادبيات كه طي سالهاي اخير ، نقد ادبي را به صورتي پيگير در مطبوعات و مجامع ادبي دنبال مي كند ، گفت : حتي در بيانيه يكي از اين گروه هاي مدعي و نوگراي حاشيه اي صراحتا " نابود سازي تمام پايگاه هاي شعر سنتي " قيد شده است !عبدالجبار كاكايي در ادامه صحبت هاي خود با " مهر" يادآور شد : جريان هاي جديد و گروه هاي نوظهور در شعر ايران ، در واقع در امتداد همان گروه هايي هستند كه پيشتر به سركردگي كساني مانند " تندر كيا " ظاهر شدند و در زمان خود مطالبي در قلمرو شعر مدرن مطرح كردند كه " شعر حجم " ، " شعر حركت " ، " شعر ناب " ، " شعر موج نو " و ... نمونه هايي از اين مطالب و تعاريف خاص با مخاطباني محدود است ، جالب است كه همه اين گروه ها درتئوري و عمل ، با يكديگر تعارض و تضاد دارند!پديد آورنده كتاب " حتي اگر آئينه باشي " افزود : حرف هايي هم كه توسط گروه هاي جديد مطرح مي شود ، مانند همان حرف هاي قبلي بي ريشه و فاقد گرايش عمومي است كه تكرارهر چه بيشتر آنها ، الفت مردم را با شعر امروز ، كمتر و محدودتر مي سازد.عبدالجبار كاكايي با هشدار به متعهدان زبان و ادبيات فارسي وهمه كساني كه دغدغه ادبيات و شعر ايران را دارند ، تصريح كرد : هدف نهايي اين افراد كه پشت حرف هاي به ظاهر متعهدانه به شعر موضع گرفته اند ، در حقيقت ، اين است كه " زبان " كاركرد انتقال پيام خود را از دست بدهد و مردم ما كاملا از ادبيات و شعر منقطع شوند كه هوشياري و واكنش به موقع همه ما در برابر اين توطعه فرهنگي ضروري است.اين شاعر و منتقد ادبيات افزود : هيچ ايراني فهيم و زبان شناس آگاهي اين ضايعه و خسارت بزرگ را برنمي تابد كه ضمير آگاه پشت شعر، براي هميشه حذف شود و شاعرامروز ايران ، رسالت اجتماعي و مردمي خودش را فراموش كند و افكارعمومي او را به عنوان مبلغ انديشه و تفكر نشناسند.عبدالجبار كاكايي با طرح مشكلات و مسائل ريشه اي در فرهنگ و ادبيات ايران و برشمردن اتفاقاتي كه تداوم آنها ، هويت زباني و ملي ايرانيان را در تاريخ معاصر تهديد مي كند ، گفت : متاسفانه ما نسل هاي سرخورده از مسائل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در جامعه امروز ايران ، كم نداريم و بخشي از اين نسل ها وارد حوزه زبان ، ادبيات و شعر شده اند.كاكايي خاطرنشان ساخت : صراحتا بايد گفت كه عده بسياري ، با هدف گريز از مجهول ماندن به حوزه " شعر " وارد شده اند ، در حالي كه هيچ نسبتي با شعر ندارند و درحقيقت ، سرودن و تعمق در فضاي ادبي ، از عهده آنان ساخته نيست.







اين شاعر و منتقد ادبيات تصريح كرد : عده محدودي كه دم از شعر مدرن مي زنند ، در اغلب مواقع و مقاطع ، به جريان هاي حاشيه اي شعر دامن مي زنند و هروقت اتفاقي حاشيه اي در شعر بروز مي كند ، اين افراد به عنوان سياهي لشكر ظاهر مي شوند .



عبدالجبار كاكايي در پايان ، با اظهار اميدواري به تولد شاعران اصالت گرا و توليد آثار ادبي مفيد در حوزه شعر گفت : شعر موفق روزگار ما ، شعري است كه بيانديشد ، از نظر محتوا و تعهد به ادبيات ، فربه باشد و مسئوليت پذيري را سرلوحه كار خود قرار دهد ، نه شعري كه كاملا خود را از اين وجوهات ، مبرا بداند و به راهي برود كه سر از هيچستان در مي آورد ، اين نوع شعر اساسا در ادب معاصر ايران جايگاهي ندارد و فاقد زيرساخت منطقي است.