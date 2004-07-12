احداث ديوار حائل تمام فرصتها را براي صلح در منطقه از بين مي برد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري امارات متحده عربي، شيخ حمدان بن زايد آل نهيان معاون هيئت وزيران و وزيرامور خارجه امارات ازجامعه بين المللي خواست تا مسئوليت اجراي حكم دادگاه بين المللي لاهه درخصوص توقف ساخت وبرچيدن ديوار حائل دراراضي اشغالي به عهد بگيرد.

وي تاكيد كرد: راي دادگاه بين المللي لاهه برخواسته ازضمير وجدان جهاني است بنابراين جامعه بين المللي بايد ابزارهاي لازم را براي اجراي اين حكم فراهم سازد .

معاون هيات وزيران امارات از تصميم ديوان لاهه كه ازجايگاه ويژه اي در محافل و قوانين المللي برخورداراست وياري كننده حق و عدالت است، استقبال كرد.

شيخ حمدان بن زايد درعين حال تاكيد كرد: راي دادگاه لاهه روشن است وبايد براي اجراي عدالت از اسراييل خواسته شود ديوار نژاد پرستانه را كه با هدف غصب بيشتراراضي فلسطينيها احداث شده است برچيند.

شيخ حمدان بن زايد آل نهيان همچنين ازكميته چهارجانبه متشكل از آمريكا، روسيه، اتحاديه اروپايي و سازمان ملل متحد خواست تا راي دادگاه بين المللي لاهه را جزء لاينفك طرح صلح موسوم به " نقشه راه " به حساب آورند .