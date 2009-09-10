بازرسی از 95 واحد تولیدی مواد غذایی طی پنج ماهه نخست سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این بازرسیها با هدف بررسی عملکرد واحدهای تولیدی و نهادینه شدن درج قیمت واقعی بر روی محصولات مواد غذایی صورت گرفته است که در این راستا 29 واحد تولیدی مواد غذایی و فرآورده های لبنی متخلف شناسایی شدند .

گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت از عمده ترین تخلفات واحدهای مزبور بوده که در این خصوص پرونده ای به ارزش یک میلیارد و 945 میلیون ریال تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

همچنین صبح امروز در نوزدهمین جلسه کمیته بازرسی اصناف بر تشدید امور بازرسی اصناف توسط بازرسان مجامع امور صنفی تاکید شد .



در این جلسه با تاکید بر اینکه بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی مقوله حاکمیتی است بر تفویظ بخشی از بازرسی واحدهای صنفی توسط اصناف و با مدیریت مجامع امور صنفی تاکید شد .

در این جلسه با توجه به پراکنش گسترده واحدهای صنفی در مناطق مختلف، شهرستان مشهد به بیش از 30 منطقه تقسیم شد که شامل 6 پایگاه ثابت در مناطق الماس شرق، ابتدای خیابان طبرسی، میدان سپاد، میدان شهدا و بلوار معلم و یک پایگاه مرکزی در مجامع امور صنفی خواهد بود و برای هر منطقه حداقل دو بازرس در نظر گرفته شد.

در این جلسه در خصوص ارائه کد 10 رقمی به بازرسان با هدف تسریع در شناسائی بازرس و نوع فعالیت در منطقه خاص و هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی، آموزش مستمر بازرسان و پشتیبانی از واحد بازرسی مجامع امور صنفی توسط سازمان بازرگانی استان و ساعت فعالیت بازرسان با توجه به ساعات کار واحدهای صنفی بحث و تصمیم گیری شد.