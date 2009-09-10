آلودگیهای نفتی پالایشگاه تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت ملی نفت ایران هم اکنون روزانه بین 500 تا 700 بشکه آلودگی های نفتی پالایشگاه تهران از روستا و آبهای زیر زمینی اطراف پالایشگاه جمع آوری می شود.

در این رابطه بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد 10 درصد از آب روستای اسماعیل آباد آلوده به نفت بوده است که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای ساکنان منطقه تخریب شدید محیط زیست را نیز به همراه دارد.

در همین حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده است قصد دارد بر اساس یک برنامه 15 ساله کل آلودگی نفتی که به صورت نفت آزاد در زمینهای این منطقه وجود دارد، جمع آوری کند.

به گزارش مهر، پیش از این نیز شهاب الدین متاجی مدیر عامل سابق شرکت پالایش نفت تهران با بیان اینکه حدود 36 کیلومتر از مناطق اطراف پالایشگاه آلوده به نفت است، گفته بود: آلودگی با این وسعت در دنیا بی سابقه است که 3 سال زمان لازم داریم تا منطقه آلوده شده از آلودگی پاک شود.

