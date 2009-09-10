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۱۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

پس از دریافت بسته پیشنهادی/

انگلیس خواستار مذاکره با ایران در موضوع هسته ای شد

انگلیس خواستار مذاکره با ایران در موضوع هسته ای شد

پس از ارائه بسته پیشنهادی ایران به نمایندگان 1+5 در خصوص موضوع هسته ای، انگلیس خواستار مذاکره با تهران در این مورد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در سخنانی پس از تحویل بسته پیشنهادی ایران به سفرای کشورهای 1+5 در تهران، خواستار گفتگوهای ایران با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان شد . 

وی در ادامه افزود : ما بسته پیشنهادی ایران را دریافت کرده‌ا یم، همچنان خواستار گفتگوهای سازنده با ایران در زمینه برنامه هسته ‌ای این کشور هستیم.

وی ادامه داد: ما گفتگو با ایران در زمینه حل موضوع هسته ای این کشور را در آوریل سال 2009 مطرح کردیم و این پیشنهاد همچنان روی میز است و ما امیدواریم که ایران در کوتاه ‌ترین زمان ممکن به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد.

کد مطلب 944947

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