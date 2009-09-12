آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا .



در حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‏خورند جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مى‏برند و به زودى در آتشى فروزان درآیند .

سوره نساء، آیه 10

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام حسین(ع):

سئل (ع): لم افترض الله علی عبیده الصوم ؟ فقال: لیجد الغنی مس الجوع ، فیعود بالفضل علی المساکین . از حضرت پرسیدند چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب فرموده است ؟ فرمودند: برای آنکه ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به مستمندان بخشش نماید .

مناقب آل ابی طالب ، ج 4، ص 68