آیه روز:
إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا .
در حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مىخورند جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مىبرند و به زودى در آتشى فروزان درآیند .
سوره نساء، آیه 10
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
امام حسین(ع):
سئل (ع): لم افترض الله علی عبیده الصوم ؟ فقال: لیجد الغنی مس الجوع ، فیعود بالفضل علی المساکین .
از حضرت پرسیدند چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب فرموده است ؟ فرمودند: برای آنکه ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به مستمندان بخشش نماید .
مناقب آل ابی طالب ، ج 4، ص 68
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