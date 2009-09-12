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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: مراقبت از یتیم و اموال آن عامل سربلندی و تعدی در این زمینه به شدت مذمت و نتایج بسیار سختی برای آن ذکر شده است .

آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا .

در حقیقت کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‏خورند جز این نیست که آتشى در شکم خود فرو مى‏برند و به زودى در آتشى فروزان درآیند .

سوره نساء، آیه 10      

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام حسین(ع): 
 
سئل (ع): لم افترض الله علی عبیده الصوم ؟ فقال: لیجد الغنی مس الجوع ، فیعود بالفضل علی المساکین .
 
از حضرت پرسیدند چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب فرموده است ؟ فرمودند: برای آنکه ثروتمند طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به مستمندان بخشش نماید .
 
مناقب آل ابی طالب ، ج 4، ص 68
کد مطلب 945001

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