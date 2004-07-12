دومين ميزگرد سالانه آمريكاي لاتين برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، قرار است اين ميزگرد در سه جلسه موضوعات سياسي ، موضوعات اقتصادي و دو جانبه و موضوع ايران و آمريكاي لاتين با سخنان دكتر معيري معاون آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه كشورمان آغاز شود .
در جلسه موضوعات سياسي كه رياست آن برعهده حاج جعفري رئيس مركز مطالعات اروپا و آمريكا وزارت خارجه است؛ آقايان ويليام آلرس قائم مقام محترم وزارت امور خارجه اروگوئه در خصوص "نقش آمريكاي لاتين در شكلگيري يك نظم نوين جهاني"، دكترمحمد رضا دهشيري استاد دانشكده روابط بينالملل،در خصوص "تحولات آمريكاي لاتين و جايگاه آن در نظام بينالملل"، دكتر احمد نقيب زاده ، استاد دانشگاه تهران در خصوص "مطالعه تطبيقي نگاه اروپا و آمريكا بهآمريكاي لاتين "، سخنراني خواهند كرد.
در جلسه موضوعات اقتصادي و دو جانبه كه با رياست آقاي اسديان مدير كل اروپا و آمريكا وزارت بازرگاني بر گزار خواهد شد ؛ سركار خانم دكتر طباطبايي از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص "آمريكاي لاتين و جهاني شدن اقتصاد" ، آنخل لوئيز اوتيز سفير مكزيك در تهران در خصوص " چشم انداز اقتصاد امروز آمريكاي لاتين با تاكيد بر مكزيك"، دكتر كارلوس هنريكه كارديم، از دانشگاه برزيل در خصوص "نقش اتحاديه هاي منطقه اي در تحولات آتي آمريكاي لاتين" سخنراني خواهند كرد .
جلسه سوم نيز با رياست سزاريو ملانتونيو نتو سفير برزيل در تهران برگزار خواهد شد كه فداييفرد مديركل آمريكا ، وزات امور خارجه در خصوص "مروري بر روابط ايران و آمريكاي لاتين" و هكتور والسي مدير كل خاورميانه وزات خارجه مكزيكسخنراني خواهند نمود.
كشورهاي آمريكاي لاتين بخش عظيمي از قاره آمريكا را تشكيل مي دهند. اين كشورها با دارابودن نظام هاي مختلف سياسي و نيز توان بالقوه اقتصادي از قدرت تاثيرگذاري قابل توجهي در صحنه بين المللي برخوردارند.
شناخت واقعيات آمريكاي لاتين و جايگاه كشورهاي آن منطقه در نظام بين المللي معاصر به ويژه پس از يازدهم سپتامبر اين امكان را فراهم مي آورد تا بهتر و بيشتر بتوان منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را در قبال آن كشورها تبيين نموده و گسترش داد.
به همين منظور دومين ميزگرد سالانه آمريكاي لاتين در دفترمطالعات سياسي و بين المللي به هدف گسترش مطالعات آمريكاي لاتين و ترميم خلاء ناشي از شناخت اين منطقه، ضمن بررسي تحولات آمريكاي لاتين، مناسبات و همكاري هاي ايران و كشورهاي آن منطقه را با حضور متخصصان و صاحب نظران ايراني و آمريكاي لاتين در بوته نقد و ارزيابي قرار مي دهد.
شناخت واقعيات آمريكاي لاتين و جايگاه كشورهاي آن منطقه در نظام بين المللي معاصر به ويژه پس از يازدهم سپتامبر اين امكان را فراهم مي آورد تا بهتر و بيشتر بتوان منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را در قبال آن كشورها تبيين نموده و گسترش داد.
به همين منظور دومين ميزگرد سالانه آمريكاي لاتين در دفترمطالعات سياسي و بين المللي به هدف گسترش مطالعات آمريكاي لاتين و ترميم خلاء ناشي از شناخت اين منطقه، ضمن بررسي تحولات آمريكاي لاتين، مناسبات و همكاري هاي ايران و كشورهاي آن منطقه را با حضور متخصصان و صاحب نظران ايراني و آمريكاي لاتين در بوته نقد و ارزيابي قرار مي دهد.
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