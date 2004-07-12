دومين ميزگرد سالانه آمريكاي لاتين برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، قرار است اين ميزگرد در سه جلسه موضوعات سياسي ، موضوعات اقتصادي و دو جانبه و موضوع ايران و آمريكاي لاتين با سخنان دكتر معيري معاون آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه كشورمان آغاز شود .



در جلسه موضوعات سياسي كه رياست آن بر عهده حاج جعفري رئيس مركز مطالعات اروپا و آمريكا وزارت خارجه است؛ آقايان ويليام آلرس قائم مقام محترم وزارت امور خارجه اروگوئه در خصوص " نقش آمريكاي لاتين در شكل‌گيري يك نظم نوين جهاني "، دكترمحمد رضا دهشيري استاد دانشكده روابط بين‌الملل،در خصوص " تحولات آمريكاي لاتين و جايگاه آن در نظام بين‌الملل "، دكتر احمد نقيب زاده ، استاد دانشگاه تهران در خصوص " مطالعه تطبيقي نگاه اروپا و آمريكا به‌آمريكاي لاتين "، سخنراني خواهند كرد.

در جلسه موضوعات اقتصادي و دو جانبه كه با رياست آقاي اسديان مدير كل اروپا و آمريكا وزارت بازرگاني بر گزار خواهد شد ؛ سركار خانم دكتر طباطبايي از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص " آمريكاي لاتين و جهاني شدن اقتصاد " ، آنخل لوئيز اوتيز سفير مكزيك در تهران در خصوص " چشم انداز اقتصاد امروز آمريكاي لاتين با تاكيد بر مكزيك"، دكتر كارلوس هنريكه كارديم، از دانشگاه برزيل در خصوص " نقش اتحاديه هاي منطقه اي در تحولات آتي آمريكاي لاتين" سخنراني خواهند كرد .





جلسه سوم نيز با رياست سزاريو ملانتونيو نتو سفير برزيل در تهران برگزار خواهد شد كه فدايي‌فرد مديركل آمريكا ، وزات امور خارجه در خصوص " مروري بر روابط ايران و آمريكاي لاتين " و هكتور والسي مدير كل خاورميانه وزات خارجه مكزيك سخنراني خواهند نمود.

