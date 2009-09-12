تمرینات تیم ملی فوتسال در غیاب 7 بازیکن آغاز شد/ فولادیها از فردا در اردو

به گزارش خبرنگار مهر، از جمع 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان فقط 18 نفر در تمرین امروز حضور یافته بودند. به غیر از فرهاد فخیم که دچار بیماری شده است، 6 بازیکن تیم فوتسال فولادماهان نیز به علت همراهی تیم‌شان در دیدار دوستانه امروز مقابل غیرت قزاقستان در تمرین امروز تیم ملی حضور نداشتند.

به گفته حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، این بازیکنان از صبح فردا (یکشنبه) به اردوی این تیم ملحق می شوند تا مراحل آماده سازی ملی پوشان فوتسال ایران با حضور تمامی نفرات و بدون وقفه دنبال شود.

تمرینات تیم ملی فوتسال ایران تا روز دوشنبه هفته جاری صبح و بعدازظهر در کمپ تیم‌های ملی دنبال می شود و بازیکنان از روز سه شنبه در اختیار باشگاه‌های خود قرار می گیرند تا طی روزهای پایانی هفته جاری درهفته هشتم لیگ برتر به میدان بروند. مجددا از روز شنبه هفته پیش رو بازیکنان به اردوی تیم ملی بازمی گردند تا مراحل آماده سازی تیم برای رویارویی با قهرمان فوتسال جهان دنبال شود.

درحال حاضر مجید لطیفی تنها بازیکن آسیب دیده ظاهر در اردوی تیم ملی است. این بازیکن که در جریان دیدار راه ساری - شهید منصوری قرچک دچار آسیب دیدگی شده است، درحال حاضر بصورت اختصاصی مراحل آماده سازی را پشت سر می گذارد.

حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط حاکم بر اردوی این تیم را مطلوب خواند و گفت: بازیکنان در کوران مسابقات باشگاهی به اردوی تیم ملی آمده‌ و در آمادگی بسر می برند. درحال حاضر به غیر از بازیکنان تهرانی که روزه‌دار هستند سایر بازیکنان تمرینات پرفشاری را پشت سر می گذارند. سعی می کنیم به بازیکنان تهرانی فشار زیادی وارد نشود و بتوانند با زبان روزه کنار دیگر بازیکنان تمرین کنند.