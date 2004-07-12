رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد

سيد عبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه در تهران به سر مي برد ، بعدازظهر امروز در مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه به سئوال خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ خواهد داد .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، قرار است عبدالعزيز حكيم در اين نشست مطبوعاتي در خصوص آخرين تحولات عراق، ديدگاههاي خود درمورد منطقه و روابط كشورش با همسايگان را با خبرنگاران در ميان گذارد .



رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درطول اقامت خود در ايران با آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيد محمد خاتمي رييس جمهوري و حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي درخصوص روابط دوكشور، تحولات منطقه اي و بين المللي بويژه اوضاع عراق بحث و تبادل نظر كرده است.