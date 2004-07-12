به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، قرار است عبدالعزيز حكيم در اين نشست مطبوعاتي در خصوص آخرين تحولات عراق، ديدگاههاي خود درمورد منطقه و روابط كشورش با همسايگان را با خبرنگاران در ميان گذارد .
رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درطول اقامت خود در ايران با آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيد محمد خاتمي رييس جمهوري و حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي درخصوص روابط دوكشور، تحولات منطقه اي و بين المللي بويژه اوضاع عراق بحث و تبادل نظر كرده است.
در نشست مطبوعاتي
رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد
سيد عبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه در تهران به سر مي برد ، بعدازظهر امروز در مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه به سئوال خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ خواهد داد .
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