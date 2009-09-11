تربتی‌فرد درباره فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: از چند روز گذشته پیش‌تولید این پروژه شروع و تاکنون حضور امیرفضلی در آن قطعی شده است. "سکه‌های شانس" به تهیه‌کنندگی مهدی تربتی‌فرد به سفارش شبکه یک تولید می‌شود.

فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را حسین آقاجانی نوشته و داستان دو برادر دوقلو است که یکی آرام و دیگری شرور است. از آنجا که برادر شرور به دلیل بالا آوردن بدهی در شرایط سخت مالی قرار دارد، تصمیم می‌گیرد از یک نزولخوار دزدی کند...

تاکنون حضور هادی افشار صدابردار، حسین باقریان مدیر تولید و نازنین کشاورز دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز برای همکاری با پروژه "سکه‌های شانس" مشخص شده است.

مهدی و مجید تربتی‌فرد تاکنون فیلم‌های "بام تا بام"، "سبز سپید سرخ" و ... را ساخته‌اند.