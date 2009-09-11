به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تحقیقات انجام شده از سوی مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که امریکایی‌ها اعتقاد دارند که مسلمانان نسبت به دیگر گروههای دینی با تبعیضهای بیشتری مواجه هستند.

گرگ اسمیت محقق ارشد این تحقیق گفت: این نتایج را می‌توان چنین تعبیر کرد که افزایش دانش درباره اسلام و مسلمانان حساسیت را نسبت به تعصبی که مسلمانان با آن مواجه هستند افزایش داده است.

وی گفت: ابراز این ایده که مسلمانان مورد تبعیض واقع می‌شوند با بیان دیدگاههای نامطلوب درباره مسلمانان یکسان نیست و حتی در حقیقت این دو جمله در مخالف هم هستند. افرادی که حس همدردی با مسلمانان می‌کنند تبعیضی را که علیه آنها وجود دارد مشاهده می‌کنند.

در این تحقیق سالانه جدید 58 درصد از امریکایی‌ها گفته‌اند که تبعیض بسیاری از علیه مسلمانان وجود دارد و تعداد امریکایی‌هایی که اسلام را با خشونت یکی می‌دانند یه پایین‌ترین سطح رسیده است.

این درحالی است که تاسال 2007 ، 47 درصد از امریکایی‌ها اسلام را با خشونت یکسان می‌دانستند اما این رقم امسال کاهش پیدا کرده است.

این تحقیق به وسیله مصاحبه‌های تلفنی انجام شده است و نشان می‌دهد که دانش امریکایی‌های درباره اسلام افزایش پیدا کرده است به طوری که 41 درصد می‌دانند که الله نام اسلامی خداوند است و قرآن متن مقدس این دین محسوب می‌شود درحالی که در سال 2002 تنها 33 درصد از این مطالب اطلاع داشتند.

یک تغییر کوچک اما تدریجی صورت گرفته است. آنهایی که بیشتر با اسلام آشنا هستند کمتر این دین را به خشونت مرتبط می‌دانند. 57 درصد از افرادی که از کتاب آسمانی، نام خداوند اطلاع داشته و حتی یک مسلمان را می‌شناسند اعتقاد دارند که اسلام با خشونت بی‌ارتباط است.

ابراهیم هوپر سخنگوی شورای روابط اسلامی- امریکایی اظهار داشت که این تحقیق با تحقیقات این شورا همسو است و نتایج یکسانی را منعکس کرده است. وی برای ترویج تعصب علیه مسلمانان اقلیت کوچکی را متهم می‌داند که پس از یازدهم سپتامبر فعالیتهای خود را تقویت کرده‌اند.

وی همچنین افزود: ادامه آموزش جامعه درباره اسلام راه حل مقابله با تعصب است. از این رو شورای روابط اسلامی- امریکایی ستادی را برای توزیع قرآن رایگان بین 100 هزار نفر از رهبران محلی و ملی تشکیل داده که این ستاد از رئیس جمهور ایالات متحده تا مدیران مدارس محلی گسترده است.