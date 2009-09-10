بانک توسعه تعاون گلستان 33 میلیارد ریال تسهیلات داده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا اسدی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به کشاورزی بودن این استان، بیشترین مقدار تسهیلات به میزان 16 میلیارد ریال در این بخش بوده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه کمترین مقدار تسهیلات به میزان بیش از دو میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن در استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات به بخش بازرگانی و مسکن چهار میلیارد و 700 میلیون ریال نیز در بخش خدمات پرداخت شده است.

به گفته اسدی در چهار ماه اول سال جاری 277 فقره پرونده در بخش کشاورزی، 24 فقره در بخش صنعت و معدن، 22 فقره در بخش عمران و مسکن، 52 مورد در بخش خدمات و 320 فقره پرونده در بخش بازرگانی تشکیل شد.

سرپرست بانک توسعه تعاون گلستان، میزان سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون کشور را پنج هزار میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: سرمایه مشتریان بیش از 120 میلیارد ریال است.

وی یادآورشد: علاوه بر مبلغ 120 میلیارد ریال به اضافه سرمایه تهران که به گلستان انتقال یافته، 220 میلیارد ریال تسهیلات مانده تعهدات پولی به این استان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 13 شعبه بانک توسعه تعاون در استان فعالیت دارد که در 11 شهر و دو شعبه در شهرستان گرگان فعالیت دارد و افزایش تعداد شعبات با مجوز بانک مرکزی در برخی مناطق استان دائر می شود.