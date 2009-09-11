۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

ژاپن اولین فضاپیمایش را به ایستگاه فضایی ارسال می‌کند

ژاپن قصد دارد اولین فضاپیمای باری خود را امروز جمعه به سوی ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کند تا به این شکل بتواند همکاری خود را برای حمل و نقل فضایی پس از بازنشستگی شاتلها به اثبات برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضایی ژاپن فضاپیمای بدون سرنشین HTV خود را به همراه راکت H-IIB که پرواز اول خود را تجربه می کند، روز جمعه به ایستگاه فضایی پرتاب می کند. این راکت از پایگاه فضایی تانگوشیما در جنوب ژاپن به همراه پنج تن بار شامل تجهیزات روزانه و مواد غذایی برای 6 سرنشین ایستگاه به مدار پرواز می کند.

راکت استوانه ای 10 متری که در حدود 217 میلیون دلار هزینه صرف ساخت آن شده است در عین حال مواد اضافی و پسماندهای ایستگاه را با خود حمل کرده و آنها را در حین ورود به اتمسفر زمین خواهد سوزاند.

بر اساس گزارش AFP، فضاپیمای HTV توانایی حمل 6 تن بار را دارد که در مقایسه با فضاپیماهای باری اروپا و روسیه قابل قبول به نظر می آید. ژاپن تا کنون موفق به ساخت فضاپیمایی برای حمل انسانها به فضا نشده است.

