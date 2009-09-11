زمان و شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور در دانشگاهها اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد کل پذیرفته شدگان در آزمون سراسری امسال 90 هزار و 884 نفر در دوره های روزانه، 29 هزار و 553 نفر در دوره های شبانه، دو هزار و 624 نفر در دوره های نیمه حضوری، 263 هزار و 166 نفر در دانشگاه پیام نور، سه هزار و 724 نفر در مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش، 123 هزار و 816 نفر در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و 10 هزار و 702 نفر در دوره های مجازی و بین الملل دانشگاههای سراسر کشور پذیرفته شدند.

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور 88 از 22 شهریور ماه

وی اظهار داشت: ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس حروف الفبا خواهد بود که بدین ترتیب از پذیرفته شدگان با حرف اول نام خانوادگی الف تا چ 22 شهریور، حروف ح تا س 23 شهریور، حروف ش تا ک 24 شهریور و حروف گ تا ی 25 شهریور ثبت نام به عمل می آید.

مهمترین مدارک ثبت نام در دانشگاهها برای دانشجویان ورودی جدید

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان و یا هنرستان و یکبرگ فتوکپی آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

وی اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه و یک برگ فتوکپی آن و اصل گواهینـــامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه را نیز مهمترین مدارک ثبت نام عنوان کرد.

توکلی افزود: پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام در دانشگاه اصل مدرک دیپلم و یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه و سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه و یک برگ فتوکپی آن که بخش محل اخذ دیپلم و بخش محل اخذ مدرک سال ماقبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص شده باشد را نیز به همراه داشته باشند.

وی اضافه کرد: اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی که در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرک کاردانی مشخص شده باشد یکی دیگر از مدارکی است که برای ثبت نام الزامی است.

معاون سازمان سنجش با بیان اینکه ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی) برای پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی که پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ 31 شهریورماه و یا 30 بهمن ماه ضروری است به مهر گفت: پذیرفته شدگان در دانشگاه باید اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن، شش قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری، مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 33 و 34 دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسری سال 1388 مشخص کند را نیز به هنگام ثبت نام همراه داشته باشند.

وی همچنین افزود: اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت، اصل و کپی دفترچه بیمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ... برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی نیز یکی دیگر از مدارک ثبت نام به شمار می آید.

به گزارش مهر، یک میلیون و 252 هزار نفر در آزمون سراسری سال 88 شرکت کردند که از این تعداد حدود 996 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و از این تعداد نیز 851 هزار و 258 نفر انتخاب رشته کردند که در نهایت 524 هزار و 769 نفر پذیرفته شدند.

کنکور سراسری سال 1388 طی روزهای 4، 5 و 6 تیرماه برگزار شد.