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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۱

محمد یعقوبی:

هشت ناحیه صنعتی در سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

هشت ناحیه صنعتی در سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان از راه اندازی هشت ناحیه صنعتی تا پایان سال جاری در این استان خبر داد.

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این نواحی صنعتی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان است که در مراکز بخشهای روستایی با هدف ایجاد اشتغال راه اندازی می شود و کار مطالعه اجرای این طرحها به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: خوشه صنعتی شیلات چابهار، نواحی صنعتی ادیمی زابل و نصرت آباد و میرجاوه زاهدان، آسپیچ سراوان و بزمان ایرانشهر جزو این هشت ناحیه صنعتی هستند که مطالعه امکان سنجی و مکان یابی آنها انجام شده است.

وی اعلام کرد: برای تملک و ایجاد زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی جدید در استان بیش از 30 میلیارد ریال در سفر دوم هیئت دولت از محل منابع ملی و استانی اعتبار تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: از سال 1369 تاکنون 21 شهرک و ناحیه صنعتی با 770 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان ایجاد شده است که هشت هزار و 281 نفر در این مراکز مشغول بکار هستند.

کد مطلب 945165

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