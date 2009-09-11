  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

10 ملی پوش کشتی فرنگی و آزاد آزمایش دوپینگ دادند

10 ملی پوش کشتی فرنگی و آزاد آزمایش دوپینگ دادند

به درخواست کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، 10 عضو تیم های ملی آزمایش دوپینگ دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف اخبار منتشر شده در مورد حضور سرزده افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در اردوی تیم های ملی کشتی، این ماموران با درخواست رسمی مسئولان فدراسیون کشتی روز سه شنبه در محل خانه کشتی تهران حاضر شده و از هفت عضو تیم آزاد و سه عضو تیم فرنگی در آستانه رقابت های جهانی تست دوپینگ گرفتند.

 این آزمایش ها بلافاصله به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شد و قراراست در چند روز آینده و پیش از حضور تیم در رقابت های جهانی جواب نهایی آنها در اختیار فدراسیون کشتی قرار گیرد.

 رقابت های کشتی قهرمانی جهان روزهای سی ام شهریور تا چهارم مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.

کد مطلب 945176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها