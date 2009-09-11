فرانی در گفتگوی مشروح با مهر : لغو مجوزها بزرگنمایی شد

بخش نخست گفتگو با محمدعلی رمضانی فرانی مدیر سابق اداره کتاب ارشاد بیشتر حول موضوع مورد علاقه‌ خودش یعنی وضعیت به گفته او "نامساعد" علوم انسانی در کشور می گشت. در این بخش به موضوع مسئولیت وی در اداره کتاب و ناگفته‌هایش از این دوره 10 ماهه پرداخته‌ایم که مشروح این گفتگو در پی می‌آید.

* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: تاکید زیادی روی برنامه داشتید. در دوره شما اداره کتاب دارای برنامه شد؟

- من کلّی خدمتتان عرض کردم. البته سعی بر این بود که برنامه اجرا شود اما در تعاریف که نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که این اداره در این حد تعریف شده است و اصلاً کار ما نبود که وارد حوزه‌های دیگر بشویم.

* منظورتان این است که برنامه‌پذیر نبود؟

-اینگونه که الان تعریف شده است بله! چون می‌گویند این اداره فقط برای صدور مجوز کتاب باید فعالیت کند.

* به نظرتان اداره کتاب همین کار را هم درست انجام می‌داد؟

- این کار که جزو وظایف اصلی اداره کتاب است گو اینکه همیشه با نقد و انتقاداتی همراه بوده و بخش عمده آنها هم به حق بوده است. به هر حال کسانی که کار تالیفی و ترجمه‌ای و انتشاراتی انجام می‌دهند توقعشان این است که کارشان در کمترین زمان و با کمترین مشکل مجوز دریافت کند و چاپ شود. به میزانی هم که زمان طولانی شود و کارها به مشکل بربخورد طبیعی است که ناراحت شوند و از مجموعه اداره کتاب ناراضی شوند. سعی در این بود که این فرآیند هم اصلاح شود و تا حدودی هم اینگونه شد. حداقل به تعبیر کسانی که از بیرون نگاه می‌کردند. فرآیندها اندکی اصلاح شد و سطح کار بررسی کتاب از نظر کارشناسی خیلی بالا رفت. منظورم این است که سطح کارشناسی و بررسی کتاب در این دوره تقریباً به سطح هیئت علمی دانشگاه نزدیک شد و کسانی که نسبت به کتابها نظر می‌دادند و می‌دهند و مسئول گروههای بررسی شدند اعضای هیئت علمی دانشگاه بودند و هستند.

سطح کارشناسی و بررسی کتاب در دوره من تقریباً به سطح هیئت علمی دانشگاه نزدیک شد





* قبل از دوره شما اینگونه نبود؟

- نه نبود یا اگر هم بود به ندرت و مقطعی بود. به هر حال اگر صاحبنظری در سطح هیئت علمی دانشگاه بخواهد درباره کتابی نظر بدهد طبیعی است خیلی از اشکالات ایجاد نخواهد شد و آنجا که می‌باید تسامح و اغماض باشد این کار به صورت دانسته صورت می‌گیرد و جایی هم که باید دقت و ریزبینی باشد این کار به طور منطقی انجام می‌شود. با این شیوه سختگیری بی جا از یکطرف و تسامح بی جا هم از طرف دیگر صورت نمی‌گیرد چون اگر سختگیری بی جا بخواهد انجام شود حق ناشر و مولف و مترجم ضایع می‌شود و اگر هم تسامح بی جا صورت بگیرد حق مخاطبان که مردم هستند از بین می‌رود. بنابراین خط‌ کشی بسیار دقیقی میان دو حق کاملاّ شناخته شده، یکی حق مولف و تولیدکننده و دیگری تمام مخاطبان و در واقع یک نوع توازن میان آنها برقرار باشد. به همین خاطر اگر بینش کسانی که می‌خواهند کتابها را ارزیابی کنند ضعیف باشد ممکن است حقوق یکی از این دو دسته ضایع شود. با این ارتقاء کارشناسی و بررسی کتاب تا حد زیادی این تعادل برقرار شد.

* گفتید که سطح کارشناسی کتاب در دوره شما ارتقاء پیدا کرد. با این وجود انتقادات نسبت به کند بودن روند صدور مجوز کتاب مطرح بوده و هست. گو اینکه در سه ماهه اول امسال و شاید بنا به دلایلی که بعداً به آن خواهیم پرداخت روند صدور مجوز اندکی شتاب گرفت. چرا با وجود این به گفته شما ارتقای سطح کارشناسی و بررسی کتاب باز هم روند صدور مجوز نشر کتاب کند بود؟

- به نظرم باید دو نکته را از هم تفکیک کرد. یکی روند واقعی ایجاد شده که آمار و ارقام و ورودی و خروجی کتابها را نشان می‌دهد و دیگری انعکاس اعتراضها و نارضایتیها به خصوص در رسانه‌ها. بخش آمار که کاملاً روشن است و با سیستمی هم که در اداره به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایجاد شده می‌توان به آن اتکاء کرد. 50 درصد و شاید حتی بیشتر از این رقم و حدود 60 تا 70 درصد کتابهایی که وارد اداره می‌شد سعی می‌شد که 24 ساعته مجوز بگیرند.

* یعنی 50 درصد کتابهایی که تحویل اداره کتاب می‌شد 24 ساعته مجوز نشر می‌گرفت؟

- بله! معجزه هم نمی‌کردیم. به هر حال اینها کتابهایی بود که نیاز به بررسی آنچنانی نداشت و در صورت تکمیل مدارک و رعایت ضوابط اصلی مورد یک بررسی کلی قرار می‌گرفت. کتابهای آموزشی، کمک آموزشی وعلمی محض و کتب حوزه پزشکی و از این دست طبیعتاً مورد ممیزی قرار نمی‌گرفت و بعد از بررسی کلی مجوزشان را دریافت می کردند. ما سعی می‌کردیم آن 50 درصد بقیه‌ را هم که مورد ممیزی قرار می‌گرفتند سریع بررسی کنیم. با توجه به کنترلی که من انجام می‌دادم این کار هم بیش از دو ماه طول نمی‌کشید و عمده آنها یکماه بررسی می‌شد.

* به طور مثال چند درصد کتابها اینگونه بود؟

- شاید حدود 80 درصد از این 50 درصدی که عرض کردم اینگونه بود و بقیه هم دو ماه طول می‌کشید که اگر این را با آن رقم 24 ساعته محاسبه کنیم، می‌بینیم که متوسط زمان بررسی آنها خیلی بالا نمی‌رود. گرچه حتی این هم از نظر بنده و دوستان دیگری که در اداره کتاب بودیم مطلوب نبود. مطلوب این بود که اگر می‌شد یکماه را یک هفته کرد و یک هفته را پنج، چهار و دو روز کرد و لزومی ندارد که بررسی کتاب دو ماه طول بکشد. سفارش همیشگی ما به گروههای مختلفی که کار بررسی کتاب را انجام می‌دادند این بود که کتاب بیخود و بی جهت نماند. البته در این بین ممکن بود برخی کتابها به خاطر خاص بودن موضوعشان یا به خاطر اینکه شاید در زمان وارد شدنشان به اداره کتاب مقتضیات را رعایت نمی‌کردند با وقفه در بررسی مواجه می‌شد. می‌دیدیم که برخی کتابها مثلاً در حوزه دین اصلاً به لحاظ محتوایی ضعیف بودند و هیچ آدم دین‌آشنایی نمی‌تواند بپذیرد که اینها حرفهای دینی باشد. به هر حال چنین کتابی می‌خواهد به عنوان اصول دین یا فروع دین یا اخلاق وارد جامعه شود. قطعاً کسی که ربطی هم به اداره کتاب ندارد و مثلاً فعالیت در حوزه علمیه می‌کند نمی‌تواند بپذیرد که این حرفها، حرفهای دینی باشد. گاهی این کتابها عودت داده می‌شد تا مولف برود با استادان آن حوزه مشورت بکند. بعضیها از این تعامل خوشحال می‌شدند و تشکر می‌کردند و بعضی هم گلایه می‌کردند و قبول نمی‌کردند و می‌گفتند ما زیر بار نمی‌رویم و یا می‌گفتند ما کسانی را نداریم که برویم با آنها مشورت کنیم و اصرار می‌کردند که کتابشان به همین شکل چاپ شود. اینها از مواردی است که گرچه به لحاظ کمی زیاد نیستند می‌مانند و محل نزاع می‌شوند و اگر آن افراد هم دست به رسانه‌ای داشته باشند اعتراضشان را مطرح می‌کنند. در هر حال نماد بیرونی‌اش این می‌شود که گیر اداره کتاب خیلی زیاد است. حتی در این موضع هم سعی بر این بود که اشکالات به حداقل برسد و آن میزان که می‌شود تسامح کرد و مسائلی را نادیده گرفت این کار صورت بگیرد. اما یکی دیگر از مسائلی که وجود داشت این بود که خیلی‌ها می‌آمدند و نسبت به کتابی که ما مجوز داده بودیم اعتراض می‌کردند.

* اینها از چه دسته‌ای بودند و واکنش شما در اداره کتاب نسبت به اعتراض‌ آنها چه بود؟

- خیلی از اهل فن و حتی مردم عادی کتاب را می‌آوردند و کتاب هم از همانهایی بود که ما سعی کرده بودیم مشکلش را حل کنیم و رضایت مولف را جلب کنیم. آن مقداری از مسئله که قابل توجیه بود طبیعتاً توضیح می‌دادیم و اگر هم موارد خاصی بود که واقعاً از دست ما دررفته بود و نباید آن کار صورت می‌گرفت ما هم عذرخواهی می‌کردیم و هم اگر نیاز بود در چاپهای بعدی تذکر می‌دادیم که آن موارد رفع و رجوع و اشکالاتش برطرف شود.. این روند تقریباً یک حالت روزمرگی به اداره کتاب داده بود و مقداری ما را از آن کارهای اساسی و بنیادی که می‌‌باید در جهت ساماندهی امور انجام می‌دادیم باز می‌داشت. از طرفی اداره کتاب در دوره‌های مختلف، گستره وظایفش متفاوت بود. گاهی صدور مجوز موسسه انتشاراتی هم با این اداره بود و حتی توزیع کاغذ و خرید کتاب و بسیاری مسائل دیگر به عهده این مجموعه بود که البته به مرور زمان به مجموعه‌های دیگری واگذار شد و الان هم عمده کار اداره کتاب منحصر به بحث صدور مجوز شده است که البته به دید شخصی بنده چیز مطلوبی نبود. به نظر من این مجموعه باید به قول معروف پکیجی باشد که حلقه‌های آن بتوانند همدیگر را تکمیل کنند. بخشی از آن ارزیابی کتاب باشد، بخش دیگر تعامل با ناشران و بخش دیگر تمدید مجوزها و خرید کتاب و غیره باشد.

* نکته‌ای که در دوره 10 ماهه فعالیت شما مورد توجه جدی واقع شد بحث صدور مجوز تجدید چاپ یا به عبارت بهتر عدم صدور مجوز تجدید چاپ کتاب بود. یعنی کتابها بیشتر از آنکه کار بررسی‌شان طولانی شود صدور تجدید چاپشان طول می‌کشید. گفته می‌شود این اقدام به این دلیل بود که نشان داده شود که هر کتابی که در دوره‌های قبل مجوز نشر دریافت کرده لزوماً در این دوره هم قابل چاپ نیست. این فرضیه ارتباطی با سیاستهای فرهنگی دولت نهم داشت که سعی دارد حساب خود را از دولتهای قبل جدا کند. به عنوان کسی که در ماههای پایانی این دولت مسئولیت داشتید در این باره توضیح دهید.

- این هم از همان مصادیقی است که به لحاظ کمی صحیح نیست. یعنی آنگونه که انعکاس یافت نبود و اینطور نبود که تعداد زیادی کتاب یا به قولی همه کتابها بررسی مجدد شده باشد. البته آنگونه که در قانون دیده شده، هم صدور مجوز اولیه در اختیار اداره کتاب است و هم مجوز اعلام وصول که البته ناشران گاهی آن را کاری صوری می‌بینند. اعلام وصول به این معناست که کسی می‌رود برای کتابی مجوز دریافت کند و آن محتوا که تحویل اداره کتاب شده مورد قبول واقع می‌شود و آن شخص مجاز می‌شود که کتاب را به همان شکل چاپ کند. قانونگذار احتیاطی را در نظر گرفته است به این تعبیر که ممکن است تعدادی ولو کم هم باشند بعد از اینکه مجوز را دریافت کردند در محتوای کتاب دستکاری کنند و بخشی از آن را تغییر بدهند و چاپ و منتشر کنند.

* این نگرانی شما از کجا ناشی می‌شد؟

در برخی دوره‌ها بعضی مسئولان اعتقادی به ممیزی کتاب نداشتند و این را اعلام هم می‌کردند و چیز پنهانی هم نیست که بگوئیم دولت نهم آن را کشف کرده است



- نگرانی بنده نیست، این را قانونگذار وضع کرده است. به خاطر این گفته‌اند که بعد از اینکه کتاب چاپ شد صاحب آن باید مجوز توزیع که عنوان آن "اعلام وصول" است بگیرد که نظارت بعد از چاپ هم وجود داشته باشد و نشان بدهد مجوزی که دریافت شده دقیقاً اجرا شده و از زمان اخذ مجوز تا چاپ تغییر در محتوای مجاز داده نشده است. این همانند مجوز پایان کار شهرداری است. شما یک مجوز می‌گیرید که ساختمان را با فلان ویژگیها بسازید و بعداً می‌آیند به شما "پایان کار" می‌دهند و می‌خواهند بدانند شما همانطور که مجوز گرفته‌اید، بنا را ساخته‌اید یا رفته‌اید یکجا دیوار کشیده‌اید و از بنا کم و زیاد کرده‌اید. این لازم است چرا که ممکن است در جاهایی اشکالاتی به وجود بیاید. مثلاً تعداد صفحات زیاد و کم شود و تصویری به مطلب اضافه شود که قبلاً مجوز نداشته است. به همین خاطر آن کتاب بررسی می‌شود البته زیاد طولانی نخواهد بود. در برخی دوره‌ها بعضی مسئولان بوده‌اند که اعتقادی به ممیزی کتاب نداشتند و این را اعلام هم می‌کردند و چیز پنهانی هم نیست که بگوئیم دولت نهم آن را کشف کرده است.

* ولی همه کتابهایی که در ایران چاپ می‌شود چه این دوره چه دوره‌های قبل بررسی و به هر نوعی ممیزی شده است.

- اگر به سوابق دقیق وزارتخانه مراجعه کنید می‌بینید چنین افرادی بوده‌اند. کسانی بودند که اصلاً اعتقادی به ممیزی نداشتند و بعضی وقتها بررسی کتاب اصلاً تعطیل بوده است. بعضیها هم به تسامح نسبتاً فراگیر قائل بودند و بجز در مواردی خاص بقیه موارد را آسان می‌گرفتند. البته نمی‌خواهم این موضوع را هم که اصولاً نیازی به ممیزی هست یا نه تخطئه کنم و بگویم چیز بدی است. به هر حال بعضی هنوز هم این اعتقاد را دارند که بخش ممیزی کتاب هم مانند مطبوعات شود یعنی روزنامه‌نگاران مطبوعات و در اینجا نویسندگان کارشان را انجام بدهند و آن را چاپ کنند و بعداً اگر بخش ممیزی اداره کتاب اشکالی را مشاهده کرد باید از طریق دادگاه و قانون آن را پیگیری کند و جلو انتشارش را بگیرد. شاید مقتضیات این کار فراهم نشده باشد و اگر روزی ناشران ما تخصصی شوند بشود این کار را کرد. در حال حاضر شرایط دریافت پروانه نشر در کشور ما خیلی سخت نیست و اگر کسی دارای مدرک کارشناسی باشد و یکسری شرایط عمومی را دارا باشد می‌تواند بیاید مجوز بگیرد. اما اگر ما هم مانند خیلی از کشورهای پیشرفته که ناشرانشان آدمهای مختصصی هستند و حرفشان در حوزه خاص خودشان ملاک و معیار باشد آنوقت می‌توان گفت که ناشران خودشان آثارشان را ممیزی و چاپ کنند و اگر ما نکته‌ای را خلاف دیدیم به سراغ آنها می‌رویم.

* به نظر شما ناشر دقیقاً به چه شکل می‌تواند اثری را که می‌خواهد چاپ کند ابتدا ممیزی کند؟

- باید ناشران ما از ابتدا گزینش شوند و تنها به افرادی که دارای صلاحیت‌های خاصی هستند، مجوز نشر داده شود تا اگر کتابی را منتشر کردند، حرف خودشان درباره ممیزی آن کتاب حجیت داشته باشد. در این صورت است که می‌توان ممیزی بعد از نشر را پذیرفت و در واقع مسئولیت ممیزی اولیه را به خود ناشر واگذار کرد



این یک وضعیت مطلوب است نه موجود. اکثر ناشران نگاهشان به حوزه نشر عمومی است و هر کتابی که دستشان برسد چاپ می‌کنند. باید ناشران ما از ابتدا گزینش شوند و تنها به افرادی که دارای صلاحیتهای خاصی هستند مجوز نشر داده شود تا اگر کتابی را منتشر کردند حرف خودشان درباره ممیزی آن کتاب حجیت داشته باشد. در این صورت است که می‌توان ممیزی بعد از نشر را پذیرفت و در واقع مسئولیت ممیزی اولیه را به خود ناشر واگذار کرد. به همین خاطر اعضای هیئت نظارت بر چاپ کتاب که اساساً مسئولیت اصلی در این حوزه بر عهده آنهاست و اداره کتاب هم به نحوی مجری دیدگاههای این هیئت است به خاطر آن نوع اعتقادی که در بعضی دوره‌ها وجود داشته و همانطور هم عمل شده در زمان اعلام وصول یک کتاب‌ به سوابقش مراجعه کنیم و ببینیم که در زمانی که مجوز گرفته آیا با بررسی مجوز گرفته یا بدون آن. البته ما تعداد زیادی کتاب این شکلی نداشتیم و در مقطعی مانند نمایشگاه کتاب که همه توجهات به این حوزه معطوف بود و اتفاقاً مقارن انتخابات هم بود، این موضوع کمی بزرگنمایی شد. این کتابها همانطور که گفتم می‌بایست بررسی مجدد می‌شد و بررسی مجدد هم می‌تواند نتایج مختلفی داشته باشد. خیلی از این کتابها بلااشکال دیده می‌شد و ممکن بود از صاحبان بعضی دیگر از آنها هم خواسته شود که در چاپهای بعدی مشکلات را حل کنند. یادم می‌آید یک یا دو کتاب در آن مقطع لغو مجوز شد البته لغو مجوز هم نبود بلکه بررسی مجدد شده بود حتی بررسی مجدد هم نبود چون اساساً بدون بررسی مجوز گرفته بودند.

* نمایشگاه کتاب یکماه و اندی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شد و طبق اظهارات مسئولان وزارت ارشاد روند صدور مجوز نشر در آن مقطع تسریع پیدا کرد. گفته شد این روند به خاطر نمایشگاه بود آیا ارتباطی میان این مسائل وجود داشت؟

- فکر نمی کنم اینطور بوده باشد. اینگونه نبود که برای ما تعیین تکلیف و دیکته شود که این موقعیت چنین کنید و چنان. در حوزه اداره کتاب خود ما با تعاملی که با هیئت نظارت داشتیم تصمیمگیری می‌کردیم و اینگونه نبود که از بالا مثلاً معاونت فرهنگی یا شخص وزیر در جزئیات دخالت کنند و بگویند چون الان نزدیک انتخابات هستیم چنین کنید و انتخابات که تمام شد چنان کنید. از سوی دیگر ماهم بنا نداشتیم که در حوزه کاری خودمان دستوری عمل کنیم و از اول هم به آنها گفته بودیم که در حوزه کارشناسی خودمان باید آزادی عمل داشته باشیم و لازم نبود که از بالا به ما بگویند چنین کنید و چنان کنید. خود آقای صفارهرندی هم تا آن میزان که ما با یکدیگر تعامل داشتیم این موارد را رعایت می‌کردند و دخالت مستقیمی در حوزه کاری ما نمی‌کردند. من از ابتدا این درخواست را خدمت آقای وزیر داشتم که من با این شرط انجام وظیفه می‌کنم و انصافاً ایشان هم با بزرگواری که داشتند این موارد را رعایت کردند

* چرا بعد از انتخابات از اداره کتاب وزارت ارشاد رفتید؟

- من از ابتدا هم که در اداره کتاب مشغول شدم بنا به لطفی بود که آقای صفارهرندی و دکتر پرویز به من داشتند. چندماهی بود که آقای حمیدزاده استعفاء کرده بودند. شاید چون به آخر کار دولت نزدیک می‌شدند بعضی افرادی که برای این پست پیشنهاد شدند ملاحظاتی داشتند اما من چنین ملاحظاتی نداشتم و به این موضوع که بعد از 10 ماه که دوره‌ام تمام می‌شد فکر نمی‌کردم مسئولیت را پذیرفتم. حالا هم همین‌طور. موقعیت مناسبی بود که برگردم سراغ کار دانشگاهی خودم. ضمن اینکه به لحاظ کار اجرایی و بعد از مدتی که من در آنجا مشغول بودم جمع‌بندی من این بود که در دراز مدت نمی‌تواند کار مطلوبی باشد چون حجم کار خیلی زیاد بود و من که از ساعت 8 آنجا بودم معمولاً تا 11 شب یک بند مشغول کار بودم. به هر حال مطلوب من این بود که به همان کار دانشگاهی خودم برگردم. به همین خاطر از دوستان خواهش کردم به خاطر اینکه مسئولان هم دستشان باز باشد تا نفر بعدی را بیاورند با استعفاء من موافقت کنند.

ادامه دارد ...

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