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۲۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

ادعاهای واهی سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته ای ایران

ادعاهای واهی سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته ای ایران

انگلیس، فرانسه و آلمان با بیان اینکه ایران باید در دستیابی به یک راه دیپلماتیک برای حل برنامه هسته ای خود مشارکت کند، در عین حال مدعی شدند تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، ایران بارها تاکید کرده است که برنامه ای هسته ای اش، صلح آمیز و برای اهداف مسالمت آمیز است.

سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در نامه ای به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با نادیده گرفتن همکاریهای شفاف و مستمر جمهوری اسلامی ایران با آژانس و نبود هیچ مدرکی مبنی بر انحراف برنامه هسته ای آن از مسیرصلح آمیز مدعی شدند که ایران همچنان از همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای خودداری می کند و این موضوع غیر قابل توجیه است.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 1+5 را تشکیل می دهند.

کد مطلب 945260

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