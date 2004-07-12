مك گي ازساخت فيلم سوپرمن منصرف شد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان درزمره فيلمسازاني جاي دارد كه انصرافشان را ازهمكاري با پروژه " سوپرمن " اعلام كرده اند.

سخنگوي شركت فيلمسازاري برادران وارنراعلام كرد كه همكاريشان با اين فيلمسازبه صورت توافقي ودوستانه پايان يافته است.

يكي ازنخستين دلايل قطع همكاري " مك گي " با شركت فيلمسازي مذكورعدم توافق برسربودجه اوليه بود.

كارگردان جوان دنياي سينما بودجه اي را بالغ بر200 ميليون دلارتقاضا كرده كه با مخالفت شركت برادران وارنرمواجه شده است .

ازديگرمشكلاتي كه درمسيرساخت اين پروژه قراردارد مي توان به انتخاب بازيگرمناسب ولوكيشنهاي مطلوب اشاره كرد.

"مك گي " تمايل داشت فيلم را درنيويورك جلودوربين ببرد اين درشرايطي است كه استوديو براين باوربود كه استراليا مكان مناسب تري است.

شركت فيلمسازي درحال حاضردرصدد يافتن فيلمساز ديگري است كه براريكه كارگرداني اين اثرتكيه زند.

ازجمله فيلمسازاني كه تا به حال انصرافشان راازفعاليت برروي اين پروژه اعلام كرده اند مي توان به چهره هايي چون " تيم برتون" و" برت راتنر" اشاره كرد.

